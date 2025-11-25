啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。
港隊日前於啟德體育園主場館迎戰新加坡隊，爭奪2027亞洲盃決賽周入場券，賽事錄得47,762人入場，成為歷來最多觀眾入場的本地足球比賽。港隊在上半場領先一球的情況下以1比2反負新加坡，緣盡2027亞洲盃決賽周。
橫額象徵港隊「第十二人」
聲明中，球迷組織批評啟德體育園於低層打氣區前擺放鐵馬，並用黑布遮7，遮擋獲批准展示的橫幅，「這些橫幅由熱愛香港隊的球迷不計日夜以心血創作及繪畫，象徵着香港隊與『第十二人』的深厚連結」。
保安欲沒收打氣物資
聲明續指，10月中香港對孟加拉的賽事中，有保安在球迷區以不禮貌態度試圖沒收已獲批展示的打氣物資，更不斷干擾鼓手，嚴重影響球迷打氣，「我們面對許多不合理的要求及毫無根據的限制，而園方卻對此漠不關心，拒絕與我們溝通」。聲明批評園方使用香港隊球迷的打氣畫面，「卻公然藐視球迷文化，漠視球迷的參與。此種手法恰如過橋抽板，言行前後矛盾，令球迷深感憤慨與失望」。
球迷組織就以上情況向啟德體育園提出疑問，要求園方回應作出上述安排的原因及建立溝通渠道，讓園方、足總、球迷得以在比賽前協議好打氣項目安排。
球迷組織：園方準則難捉摸
「波台黐線佬」成員Chester接受《Yahoo新聞》查詢時指，此前球迷組織透過香港足球總會與園方溝通，並無直接溝通途徑。足總賽前曾表示所有打氣物資，包括被遮擋的橫幅，全數獲批。他批評園方安排混亂，臨時遮蓋或沒收已獲批的打氣物資更影響了打氣部署，令組織需要重新調動相關佈置。經黑布及鐵馬阻擋後，Chester認為球員難以在球場上看見他們的打氣橫額，變相令橫額失去其意義。他又形容現時啟德體育園的準則難以捉摸，令球迷組織無所適從。
質疑啟德黑布遮擋「唔止保安理由」
「香港力量」成員恆仔形容，啟德體育園硬件先進，但過去三場港隊比賽反映，園方似乎不了解足球文化及球迷需要，也不願溝通，「 好多時都只是派保安出來處理場面，或處理佢哋唔鐘意見到的畫面」。大批球迷不滿啟德體育園卻在打氣區底部設黑色鐵馬，「你話唔畀球迷衝入場都算，咁都起碼唔好用尼龍黑布COVER哂，而家咁樣已經唔止保安理由，而係有意無意遮住球迷精心設計、同埋已獲得場監批准嘅banner」 。
他質疑啟德體育園對球迷有欠尊重，「 喺完場後喺社交平台，見到佢哋（園方）只係當足球比賽係個party，就見到佢地對足球以至體育競爭係幾咁唔尊重。不過，我相信香港球迷喺過去二十年建立咗嘅嘢，係唔會咁輕易被啟德唔專業嘅管理團隊所消滅」 。
反觀銅鑼灣及旺角大球場，恆仔指申請打氣物品很快就得知結果，「得同唔得都冇問題，最緊要大家講清楚、約法三章」，兩個場地的保安態度近年也有所改善，「甚至有時都會幫我地掛吓嘢」。 他續指，內地球會都會同球迷組織保持溝通，例如北京國安、上海申花，球迷文化都獲得球會及球場尊重，「 （北京）國安上年仲將一位逝世嘅Hardcore球迷，所買嘅季票張凳永久封存，你就見到其他地方對球迷係幾咁尊重」。
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 20 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 2 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 4 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 2 小時前
胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客
現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 4 小時前
劍擊｜蔡俊彥榮膺年終世一 港隊歷來第三人
應屆世界冠軍兼「世一」的香港花劍運動員蔡俊彥，獲國際劍擊總會FIE頒發「年終世一」大獎，是繼兩度獲獎的退役劍后江旻憓，以及去年得獎的張家朗之後，港隊歷來第3位劍手贏得年終世一殊榮。am730 ・ 19 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 17 小時前