啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo

港隊對新加坡一役中，園方在低層打氣區前擺放雙層鐵馬（見藍框），阻礙打氣橫幅展示。（球迷組織提供圖片、《Yahoo新聞》後製）

【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。

港隊日前於啟德體育園主場館迎戰新加坡隊，爭奪2027亞洲盃決賽周入場券，賽事錄得47,762人入場，成為歷來最多觀眾入場的本地足球比賽。港隊在上半場領先一球的情況下以1比2反負新加坡，緣盡2027亞洲盃決賽周。

橫額象徵港隊「第十二人」

聲明中，球迷組織批評啟德體育園於低層打氣區前擺放鐵馬，並用黑布遮7，遮擋獲批准展示的橫幅，「這些橫幅由熱愛香港隊的球迷不計日夜以心血創作及繪畫，象徵着香港隊與『第十二人』的深厚連結」。

保安欲沒收打氣物資

聲明續指，10月中香港對孟加拉的賽事中，有保安在球迷區以不禮貌態度試圖沒收已獲批展示的打氣物資，更不斷干擾鼓手，嚴重影響球迷打氣，「我們面對許多不合理的要求及毫無根據的限制，而園方卻對此漠不關心，拒絕與我們溝通」。聲明批評園方使用香港隊球迷的打氣畫面，「卻公然藐視球迷文化，漠視球迷的參與。此種手法恰如過橋抽板，言行前後矛盾，令球迷深感憤慨與失望」。

球迷組織就以上情況向啟德體育園提出疑問，要求園方回應作出上述安排的原因及建立溝通渠道，讓園方、足總、球迷得以在比賽前協議好打氣項目安排。

啟德體育園賽後發布宣傳片，包含大量球迷的打氣畫面，球迷組織質疑園方一方面藉此塑造支持港隊的熱血形象，另一方面不斷干涉、破壞打氣工作，猶如「過橋抽板」。（啟德體育園社交媒體影片截圖）

球迷組織：園方準則難捉摸

「波台黐線佬」成員Chester接受《Yahoo新聞》查詢時指，此前球迷組織透過香港足球總會與園方溝通，並無直接溝通途徑。足總賽前曾表示所有打氣物資，包括被遮擋的橫幅，全數獲批。他批評園方安排混亂，臨時遮蓋或沒收已獲批的打氣物資更影響了打氣部署，令組織需要重新調動相關佈置。經黑布及鐵馬阻擋後，Chester認為球員難以在球場上看見他們的打氣橫額，變相令橫額失去其意義。他又形容現時啟德體育園的準則難以捉摸，令球迷組織無所適從。

質疑啟德黑布遮擋「唔止保安理由」

「香港力量」成員恆仔形容，啟德體育園硬件先進，但過去三場港隊比賽反映，園方似乎不了解足球文化及球迷需要，也不願溝通，「 好多時都只是派保安出來處理場面，或處理佢哋唔鐘意見到的畫面」。大批球迷不滿啟德體育園卻在打氣區底部設黑色鐵馬，「你話唔畀球迷衝入場都算，咁都起碼唔好用尼龍黑布COVER哂，而家咁樣已經唔止保安理由，而係有意無意遮住球迷精心設計、同埋已獲得場監批准嘅banner」 。

他質疑啟德體育園對球迷有欠尊重，「 喺完場後喺社交平台，見到佢哋（園方）只係當足球比賽係個party，就見到佢地對足球以至體育競爭係幾咁唔尊重。不過，我相信香港球迷喺過去二十年建立咗嘅嘢，係唔會咁輕易被啟德唔專業嘅管理團隊所消滅」 。

反觀銅鑼灣及旺角大球場，恆仔指申請打氣物品很快就得知結果，「得同唔得都冇問題，最緊要大家講清楚、約法三章」，兩個場地的保安態度近年也有所改善，「甚至有時都會幫我地掛吓嘢」。 他續指，內地球會都會同球迷組織保持溝通，例如北京國安、上海申花，球迷文化都獲得球會及球場尊重，「 （北京）國安上年仲將一位逝世嘅Hardcore球迷，所買嘅季票張凳永久封存，你就見到其他地方對球迷係幾咁尊重」。