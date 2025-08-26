拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
啟德體育園入場懶人包！即睇NCT Dream演唱會違禁品、入場/散場交通、自拍棒/應援物大小｜啟德演唱會注意事項
自從啟德體育園今年3月正式開幕後，不時都會舉行重量級的國際演唱會，包括Coldplay、五月天、周杰倫、BLACKPINK、TWICE、NCT Dream，還有下年的Big Bang及BlackPink等，吸引世界各地的樂迷前往好好觀賞！本文將詳細介紹啟德體育園場地守則，包括禁止攜帶物品清單、注意事項、入場或散場交通，以及演唱會預告，讓大家一文睇清啟德體育園入場懶人包！
啟德體育園演唱會一覽
1. NCT DREAM香港演唱會2025
日期：2025年8月30日
場地：啟德主場館
2. 關智斌The Endless Adventure Live in Hong Kong
日期：2025年9月26-27日
場地：啟德體育園體藝館
3. Seventeen演唱會
日期：2025年9月27-28日
場地：啟德體育園
4. TWICE演唱會香港站2025
日期：2025年12月6日
場地：啟德主場館
5. 周深香港演唱會2026
日期：2025年12月31日、2026年1月1日
場地：啟德主場館
6. BlackPink演唱會2026
日期：2026年1月24至25日
場地：啟德主場館
7. Big Bang演唱會2026
日期：2026年3月（確實時間日子待定）
場地：啟德主場館
啟德體育園禁止攜帶物品
任何類型的武器或懷疑改裝武器
塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外），以及外來食品和飲料（啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品除外）
酒精飲品
任何非法物品
激光筆或指示器
充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）
帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車
任何球類
無人機、遙控飛行裝置或風箏
尺寸超過 35 厘米 × 20 厘米 × 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）
長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒
任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品
根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品
啟德體育園場內注意事項
啟德體育園場內場外均為嚴禁吸煙，只有在大型活動舉辦期間，才可以前往場館外的「指定吸煙區」吸煙
只可在指定區域內飲用酒精類飲料
未經授權的錄音設備、錄音、磁帶、影片或類似物品可能會被沒收並銷毀或刪除
不能使用超過35厘米的自拍棒
應援牌尺寸不可大於38厘米（長）× 20厘米（闊）× 30厘米（高），園方稱會與個別粉絲會溝通，盡量配合應援活動。
啟德體育園交通方法1. 地鐵
從港鐵屯馬啟德站/宋皇臺站D出口，沿啟德車站廣場步行10分鐘抵達啟德體育園。
啟德站：
啟德青年運動場：步行約13分鐘
啟德體藝館：步行約8分鐘
啟德主場館：步行約12分鐘
宋皇臺站：
啟德青年運動場：步行約5分鐘
啟德體藝館：步行約10分鐘
啟德主場館：步行約10分鐘
啟德體育園交通方法2. 巴士
啟德體育園附近有3個主要巴士站，分別是九龍城轉車站、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站，下車後分別步行25分鐘、19分鐘、12分鐘到達會場。觀眾可搭乘多條途經太子道東、馬頭角道、承啟道的巴士，約有多達60條路線途經啟德體育園附近的巴士站，港島區有101、106、107、111、116、608；九龍市區有20、20A、22、793、796X；新界/將軍澳區有78C、78X、793、796X；機場/東涌站則有A22、A25、E23及E23A。大家可下載城巴流動應用程式，以掌握最新服務提示及抵站時間。
啟德體育園交通方法3. 的士
大型活動下宋皇臺道上落客區每日2pm至12mn將開放予的士上落客。署方會調動的士業界到場接載乘客。由於離場人士眾多，輪候時間會較長。至於進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。
啟德體育園交通方法4. 渡輪
啟德體育園鄰近九龍城碼頭，可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，下船後步行便可抵達啟德體育園，船程約14分鐘。留意渡輪座位以先到先得形式分配，滿座後未能登船之乘客請等候下一班航班，票價為成人$10，65歲或以上長者、年滿3歲至12歲未滿的小童及殘疾人士$5。
啟德體育園交通方法5. 私家車
大型活動期間，園區內停車場不會開放給市民使用，跟據以往經驗，園方將以馬頭角道私家車為上落客區，駕駛私家車人士記得搵定附近停車場，包括土瓜灣翔龍灣商場停車場、啟德AIRSIDE停車場、The Twins雙子匯停車場等，步行至啟德主場館約12-25分鐘。
啟德體育園散場小貼士
跟據以往經驗，啟德體育園將於大型活動當日實施人流管制、特別交通及運輸安排便利觀眾往返會場及市區，大家應按照警方或車站職員指示散場，為了保持通道暢通，請勿於車站逗留或等候朋友；大家亦可以留意場地廣播，又或透過「離場易」平台得悉實時資訊，而運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台亦會發放最新交通消息。即睇以下散場小貼士：
1. 港鐵加密班次
港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求，如有需要，落馬洲／皇崗口岸將設公共交通專用通道，保障公交服務暢順。過境旅客可經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，最後一班列車將於10:59pm由宋皇臺站，以及11:01pm由啟德站開出；若未能乘搭最後一班列車往羅湖站的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。
2. 11條特別巴士路線
活動日子的散場時段將有兩條特別巴士路線分別往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸／機場，便利乘客分別轉乘皇巴返回內地，以及港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海／經機場離港。連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線：
SP12：落馬洲（新田）公共運輸交匯處
A25S：港珠澳大橋香港口岸／機場
SP10：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環
SP11：太古、筲箕灣、小西灣
SP1：觀塘、將軍澳（坑口）
SP2：旺角
SP3：葵涌、荃灣、青衣
SP5A：屯門
SP6：元朗、天水圍
SP7：大埔、粉嶺、上水
SP9：將軍澳南（日出康城）
3. 過境巴士需預先購票
體育園公司於活動日子的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），並從啟德主場館二樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。票務詳情以營辦商網頁為準：永東直巴、中旅巴士。
更多相關文章：
暑假好去處｜《頭文字D》30周年！秋名山飆車世界登陸啟德AIRSIDE 必打卡藤原豆腐店+AE86
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」9月登陸啟德！設早鳥票+特典套票！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
BLACKPINK演唱會香港站明年1月登陸啟德！指定平台6.12優先訂票攻略
啟德體育館演唱會交通攻略！啟德主場館較鄰近啟德/宋皇臺站？搭乘這交通工具步行距離最短
香港5大新地標落成！啟德體育園/灣仔合和商場/雙子匯/西沙Go Park/11 SKIES 即睇交通方法
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠85折、人均$732起！免費升級房型+延遲退房 兼送熊公仔連氣球+蛋糕+汽泡酒
七月鬼節2025｜盂蘭文化節銅鑼灣免費入場！搶孤競賽/盆供堆疊賽/實境互動劇場/工作坊/文化導賞
香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊
求姻緣｜香港10大求姻緣好去處！求姻緣寺廟還可求子 即睇各廟參拜儀式
中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶
熊貓加加、得得生日｜大熊貓主題小輪、Panda Friends期間限定店！路牌都換上熊貓主題？｜熊貓經濟
香港熱氣球節都有主題跑！三甲獲熱氣球定點飛行體驗 最平$480、再送你熱氣球節入場券
郵輪旅遊｜海洋光譜號香港出發、遊越南峴港！每晚人均只要$361.8起
暑假好去處2025｜商場活動總覽（持續更新）！癲噹胡老太汽車維修城/3米高巨型蘋果燈籠/Uncle Andy's繪本世界
其他人也在看
Blue Bottle Studio｜Blue Bottle Studio 10月登陸香港 預約制頂級咖啡體驗
Blue Bottle Studio登陸香港！由Blue Bottle Coffee打造的全球巡迴頂級咖啡體驗企劃「Blue Bottle Studio」將於10月登陸香港！Yahoo Food ・ 9 小時前
《港樓》宇晴軒兩房682.8萬沽 持貨近18年升值1.4倍
中原地產表示，西九四小龍宇晴軒本月至今暫錄4宗成交，比上月全月1宗成交量，交投明顯反彈，本月平均實用呎價14,879元。 該行最新促成宇晴軒2座中層A室成交，單位實用面積441平方呎，兩房一廁間隔，望內園景，原先以695萬元放售，最新減價12.2萬元，以682.8萬元易手，折合實用呎價15,483元。 新買家為外區客，議價後感合理即決定入市自用。至於原業主於2007年12月以283萬元購入單位，持貨近18年，是次沽出單位賬面獲利399.8萬元離場，單位升值1.4倍。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
日財務大臣稱政府對日圓波動保持警覺
美國總統特朗普解僱美聯儲理事庫克觸發美元下跌。日本財務大臣加藤勝信表示，日本政府日圓匯率波動保持警覺。他指外匯以穩定方式變動以反映基本因素很重要，日本政府對外匯變動維持警覺，包括由炒家推動的波動。 加藤勝信表示，不會評論外國機構發生的事情及匯價水平。 美元兌日圓今早一度跌至147.87，最新報147.66。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
川普稱希望再度與金正恩會面
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天表示，他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能今年會晤。川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。法新社 ・ 18 小時前
【毛孩隊友】賴達斯寵愛「混血」Messi
【Now Sports】今夏由AC米蘭轉投曼城的賴達斯，未開季前一直令城迷擔心此荷蘭國腳能否頂替迪布尼的位置，成為賀蘭的「供應商」。英超處子戰正選上陣協助球隊以4:0輕取狼隊，參與4個入球的他順理成章成為該場的最佳球員。撰文：Sapphire實際上，攻守兼備的賴達斯（Tijjani Reijnders）亦是意甲上季的最佳中場，今年能否成為英超最佳中場，雖然言之尚早，但絕對值得球迷期待。現年27歲的賴達斯是混血兒，父親是荷蘭人，年輕時曾是職業足球員；母親則擁有印尼血統。賴達斯的弟弟伊利安奴同樣走上足球之路，不過他選擇代表印尼國家隊。其實現時在賴達斯的家中，還有另一位特別的「混血成員」──他的愛犬Messi。Messi是一頭松鼠狗和雪橇犬的混種犬，一般稱為博士奇（Pomsky），雖然並不是國際犬業協會正式認可的純種犬，但因為長相可愛、性格受歡迎，很多人專門繁殖博士奇，市面上也愈來愈常見，未來如果幾十年繁殖穩定，有可能會被認證為新犬種。博士奇外形上往往像是一頭「迷你版雪橇犬」，擁有銳利的眼神和狐狸般的面孔，但體型卻較小巧，毛量豐厚，常見的毛色包括黑白、棕白或灰白，相當討人喜歡。牠們的性格既繼now.com 體育 ・ 1 天前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 7 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 9 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前