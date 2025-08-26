啟德體育園入場懶人包！即睇NCT Dream演唱會違禁品、入場/散場交通、自拍棒/應援物大小｜啟德演唱會注意事項

自從啟德體育園今年3月正式開幕後，不時都會舉行重量級的國際演唱會，包括Coldplay、五月天、周杰倫、BLACKPINK、TWICE、NCT Dream，還有下年的Big Bang及BlackPink等，吸引世界各地的樂迷前往好好觀賞！本文將詳細介紹啟德體育園場地守則，包括禁止攜帶物品清單、注意事項、入場或散場交通，以及演唱會預告，讓大家一文睇清啟德體育園入場懶人包！

自從啟德體育園今年3月正式開幕後，不時都會舉行重量級的國際演唱會，包括Coldplay。（相片來源：啟德體育園 Kai Tak Sports Park@facebook）

國際級演唱會吸引世界各地的樂迷前往好好觀賞！（相片來源：啟德體育園 Kai Tak Sports Park@facebook）

啟德體育園演唱會一覽

1. NCT DREAM香港演唱會2025

日期：2025年8月30日

場地：啟德主場館

2. 關智斌The Endless Adventure Live in Hong Kong

日期：2025年9月26-27日

場地：啟德體育園體藝館

3. Seventeen演唱會

日期：2025年9月27-28日

場地：啟德體育園

4. TWICE演唱會香港站2025

日期：2025年12月6日

場地：啟德主場館

5. 周深香港演唱會2026

日期：2025年12月31日、2026年1月1日

場地：啟德主場館

6. BlackPink演唱會2026

日期：2026年1月24至25日

場地：啟德主場館

7. Big Bang演唱會2026

日期：2026年3月（確實時間日子待定）

場地：啟德主場館

BlackPink演唱會2026（相片來源：啟德體育園 Kai Tak Sports Park@facebook）

一文睇清啟德體育園入場違禁品、入場/散場交通、自拍棒/應援物大小等注意事項。（相片來源：啟德體育園 Kai Tak Sports Park@facebook）

啟德體育園禁止攜帶物品

任何類型的武器或懷疑改裝武器

塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外），以及外來食品和飲料（啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品除外）

酒精飲品

任何非法物品

激光筆或指示器

充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

任何球類

無人機、遙控飛行裝置或風箏

尺寸超過 35 厘米 × 20 厘米 × 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

啟德體育園場內注意事項

啟德體育園場內場外均為嚴禁吸煙，只有在大型活動舉辦期間，才可以前往場館外的「指定吸煙區」吸煙

只可在指定區域內飲用酒精類飲料

未經授權的錄音設備、錄音、磁帶、影片或類似物品可能會被沒收並銷毀或刪除

不能使用超過35厘米的自拍棒

應援牌尺寸不可大於38厘米（長）× 20厘米（闊）× 30厘米（高），園方稱會與個別粉絲會溝通，盡量配合應援活動。

啟德體育園交通方法1. 地鐵

從港鐵屯馬啟德站/宋皇臺站D出口，沿啟德車站廣場步行10分鐘抵達啟德體育園。

啟德站：

啟德青年運動場：步行約13分鐘

啟德體藝館：步行約8分鐘

啟德主場館：步行約12分鐘

宋皇臺站：

啟德青年運動場：步行約5分鐘

啟德體藝館：步行約10分鐘

啟德主場館：步行約10分鐘

從港鐵屯馬啟德站/宋皇臺站D出口，沿啟德車站廣場步行10分鐘抵達啟德體育園。（相片來源：港鐵官網）

啟德體育園交通方法2. 巴士

啟德體育園附近有3個主要巴士站，分別是九龍城轉車站、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站，下車後分別步行25分鐘、19分鐘、12分鐘到達會場。觀眾可搭乘多條途經太子道東、馬頭角道、承啟道的巴士，約有多達60條路線途經啟德體育園附近的巴士站，港島區有101、106、107、111、116、608；九龍市區有20、20A、22、793、796X；新界/將軍澳區有78C、78X、793、796X；機場/東涌站則有A22、A25、E23及E23A。大家可下載城巴流動應用程式，以掌握最新服務提示及抵站時間。

觀眾可搭乘多條途經太子道東、馬頭角道、承啟道的巴士，約有多達60條路線途經啟德體育園附近的巴士站。（相片來源：城巴官網）

啟德體育園交通方法3. 的士

大型活動下宋皇臺道上落客區每日2pm至12mn將開放予的士上落客。署方會調動的士業界到場接載乘客。由於離場人士眾多，輪候時間會較長。至於進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。

啟德體育園交通方法4. 渡輪

啟德體育園鄰近九龍城碼頭，可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，下船後步行便可抵達啟德體育園，船程約14分鐘。留意渡輪座位以先到先得形式分配，滿座後未能登船之乘客請等候下一班航班，票價為成人$10，65歲或以上長者、年滿3歲至12歲未滿的小童及殘疾人士$5。

啟德體育園交通方法5. 私家車

大型活動期間，園區內停車場不會開放給市民使用，跟據以往經驗，園方將以馬頭角道私家車為上落客區⁠​，駕駛私家車人士記得搵定附近停車場，包括土瓜灣翔龍灣商場停車場、啟德AIRSIDE停車場、The Twins雙子匯停車場等，步行至啟德主場館約12-25分鐘。

啟德體育園散場小貼士

跟據以往經驗，啟德體育園將於大型活動當日實施人流管制、特別交通及運輸安排便利觀眾往返會場及市區，大家應按照警方或車站職員指示散場，為了保持通道暢通，請勿於車站逗留或等候朋友；大家亦可以留意場地廣播，又或透過「離場易」平台得悉實時資訊，而運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台亦會發放最新交通消息。即睇以下散場小貼士：

1. 港鐵加密班次

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求，如有需要，落馬洲／皇崗口岸將設公共交通專用通道，保障公交服務暢順。過境旅客可經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，最後一班列車將於10:59pm由宋皇臺站，以及11:01pm由啟德站開出；若未能乘搭最後一班列車往羅湖站的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求。（相片來源：港鐵官網）

2. 11條特別巴士路線

活動日子的散場時段將有兩條特別巴士路線分別往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸／機場，便利乘客分別轉乘皇巴返回內地，以及港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海／經機場離港。連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線：

SP12：落馬洲（新田）公共運輸交匯處

A25S：港珠澳大橋香港口岸／機場

SP10：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11：太古、筲箕灣、小西灣

SP1：觀塘、將軍澳（坑口）

SP2：旺角

SP3：葵涌、荃灣、青衣

SP5A：屯門

SP6：元朗、天水圍

SP7：大埔、粉嶺、上水

SP9：將軍澳南（日出康城）

3. 過境巴士需預先購票

體育園公司於活動日子的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），並從啟德主場館二樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。票務詳情以營辦商網頁為準：永東直巴、中旅巴士。

