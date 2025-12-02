啟德美食｜日本人氣可麗餅「 Gelato Pique Cafe 」即將登港 12月20日啟德AIRSIDE開幕

甜品控注意！日本人氣可麗餅「Gelato Pique Cafe」 即將登陸香港！首店選址啟德AIRSIDE商場，目前正在圍板裝修中，預計2025年12月20日正式開幕。Gelato Pique Cafe主打可愛度爆燈的法式可麗餅，會在可麗餅上加上自家製意式雪糕，製成造型精緻的熊貓、北極熊等款式，當中以「海豹麻糬可麗餅」最受歡迎。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

預計12月20日啟德AIRSIDE開幕。

服飾品牌進軍Café事業

Gelato Pique品牌2008年在日本東京誕生，品牌概念為大人的甜點，以觸感軟綿的家居服配合夢幻粉色包裝，迅速成為日本女生喜愛的服飾品牌。近年開始進軍Café事業，主打的可麗餅除了原味外，另有朱古力及抹茶味可選。現時在日本有超過20間分店，遍佈東京、大阪、沖繩、名古屋等地，在台灣及韓國等海外地區也設有分店，韓國更邀請了K-pop女團LE SSERAFIM為代言人，人氣十足。

可麗餅除了原味外，另有朱古力及抹茶味可選。

也有咸食的可麗餅選擇。

預計12月20日啟德AIRSIDE開幕

「Gelato Pique Café」預計將會在12月20日在啟德AIRSIDE開幕，香港店將帶來正宗法式可麗餅等多款「治癒系美食」，官方IG相片所見會有多款鹹甜口味的可麗餅及Gelato，店方亦表明將有多款西式輕食等登場及強調香港店將暫不供應軟雪糕，至於到時會否推出獨家限定產品，就要等待官方進一步公佈了。

經典可麗餅口味Sugar & Butter。

Gelato Pique Cafe

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 3樓L306-L307號舖 (地圖按此)

圖片來源：IG@gelato_pique_cafe_hk

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯

更多啟德美食

沖繩首家海外意式手工雪糕店專門店Yonna Yonna Gelato 正式於啟德雙子匯登場！必食橘子香草彭馬斯卡邦尼/伊江島紅芋/黑朱古力

啟德雙子匯餐廳推介！人氣過江龍餐廳大阪正宗御好燒/沖繩人氣雪糕/粵菜酒樓/人氣舒芙蕾專門店 SOGO正式進駐

啟德美食〡啟德空中花園草地野餐熱門首選！啟德鄰近美食+景點推介（內附前往方法）

橫濱家系町田商店進駐啟德Airside！全球第2大日本連鎖拉麵店 副社長：我從小到大立志想做有錢人

啟德Airside餐廳｜香港首間室內衝浪餐廳「浪谷」 主打東南亞菜/$500任玩價/1對1教學

啟德AIRSIDE餐廳丨高級新派中菜廳LUNA嵐月推酒食配搭餐單 靜岡蜜瓜燉珍珠肉配酒鮮甜無比

啟德Airside餐廳│日本人氣茶室nana’s green tea 推出冬日限定蘋果批海綿芭菲/肉桂焙茶牛奶/三文魚忌廉蜆肉飯

啟德Airside餐廳│Chef’s Cuts Restaurant & Bakery旗艦店Airside開業 必試乾式熟成黑安格斯肉眼扒/招牌海鮮

啟德Airside餐廳│Nespresso全新概念專門店 必上咖啡大師工作坊+兩款限定咖啡組合

啟德Airside餐廳│啟德Airside五大必試餐廳 日本人氣過江龍美食/歐陸餐廳/蛋糕精品店

啟德AIRSIDE餐廳名單！日本抹茶名店nana's green tea/韓國釜山過江龍燒肉店冬柏/Pinkoi期間限定店

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？