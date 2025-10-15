啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？

最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！

投訴啟德豪宅冇食肆 網民笑爆嘴：呢個係豪宅證明？

帖文一出，立即引起熱烈討論，有網友笑指啟德跑道區是高尚住宅區，能住豪宅的人應該有工人幫忙處理三餐，不可能會為食肆投訴，甚至拿山頂富豪作比較，指要海景就沒方便，樓價早已反映交通不便的事實；有人反指其實西九龍一帶如九龍站、奧運站、南昌站既有海景又方便，但實在想不到食肆於啟德開業的理由，食肆在那裡只能照顧住客需要，沒有街客，最後只會蝕錢收場。

豪宅配套爭議：海景定方便？

網友意見兩極，有人認為豪宅區本來就是犧牲方便換取寧靜及景觀；亦有人反駁，貴樓價卻缺乏基本配套，開發商與政府都有責任改善。有網民幽默建議「唔好投訴喇，再嘈即刻插兩棟臨時屋喺妳隔離，配套冬菇亭大排檔，夠開心未？」屆時未知居民又會否投訴影響樓價呢？不知讀者想法如何？

siu4

山頂真係唔需要

訓邊？

真荒島

海景 vs 方便

見仁見智

得住客，冇街客

到時唔怕冇嘢食

圖片來源：Facebook@啟德居民自由講～

