啟德美食2026〡睇Show前必食10間餐廳推介！Airside/SOGO雙子匯攻略：一人火鍋/打卡Cafe/過江龍

啟德美食有咩好推介？自從啟德體育園正式開幕之後，各大國際及港台巨星逐一開Show，令到這個新地標人氣一時無兩，吸引海量中港台粉絲前往捧場睇Show，但睇演唱會之前都要醫飽肚先可以大聲尖叫！Yahoo Food精選位於啟德體育園鄰近的啟德零售館、Airside及SOGO雙子匯內的特色美食餐廳，立刻睇睇內文！
1.好鍋日子：日式一人一鍋！主打亞洲風味湯底+炊飯
主打一人火鍋套餐的好鍋日子，精選多達9款特色湯底、高品質和牛及新鮮蔬菜，大受火鍋控歡迎。湯底推介茸美人鍋、和昆布鍋、鰹旨味鍋、濃雞白鍋、藥膳白鍋等，每款均配上自選湯底、肉品、鍋物盛合及日本白米飯，配搭豐富。
好鍋日子
地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館1 2樓M1-206號舖（地圖按此）
電話：2682 9913
2.蒸廬：即蒸手工點心+原盅燉湯
想食一盅兩件的點心不一定要去中式酒樓，主打即蒸點心及原盅燉湯的蒸盧，就可以幾時都吃得到傳統港式點心如晶瑩蝦餃皇、蟹籽燒賣皇及鮮竹牛肉球等，另外還有標榜每盅燉足超過3小時的燉湯如印度椰子合桃腰果素湯、遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨、猴頭菇 茶樹菇燉上肉湯、花膠蟲草花粟子燉土雞湯、黨蔘天麻川弓燉魚頭湯，非常滋補。
蒸廬
地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館3 2樓M3-205號舖（地圖按此）
電話：從缺
3.青椰：東南亞美食選擇豐富
想一次可以嚐盡東南亞美食，青椰是不錯的選擇。皆因可以同時吃到泰國、越南及新加坡等地的人氣名物。特別推介泰式醉貓炒手工卷粉、馬來炒貴刁、古順化湯檬、新加坡海鮮喇沙摻摻及奧巴馬粉等，另外還有古法巴生肉骨茶等，價錢也非常親民，非常抵食。
青椰
地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 4樓M2-403號舖（地圖按此）
電話：2724 8899
4.Gelato Pique Cafe：可愛度爆燈的法式可麗餅
Gelato Pique品牌2008年在日本東京誕生，近年開始進軍Café事業，主打的可麗餅除了原味外，另有朱古力及抹茶味可選。Gelato Pique Cafe主打可愛度爆燈的法式可麗餅，會在可麗餅上加上自家製意式雪糕，製成造型精緻的熊貓、北極熊等款式，當中以「海豹麻糬可麗餅」最受歡迎。
Gelato Pique Cafe
地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 3樓L306-L307號舖 (地圖按此)
5.GoodDay Solar：近2,000呎店面cafe食手打牛肉漢堡
GoodDay Solar店面有近2,000呎，三面是落地大玻璃，日光滿滿，café也行寵物友善路線，很受狗主歡迎。餐牌方面，招牌是一款由舊店已有的「花生醬牛肉芝士漢堡」，肉扒以美國牛肩肉人手打成，特別鬆化有牛味，加上粗粒花生醬，甜鹹交融。甜品則推介一款加入Tiramisu元素的窩夫，用冧酒，朱古力及芝士調成醬汁，沾滿窩夫香甜好吃。飲品最特別的是「懷舊少爺滾水蛋」，靈感來自港式茶記的滾水蛋，不過就額外加入咖啡，入口有點像americano卻添了蛋香又更滑溜。
GoodDay Solar
地址：啟德沐泰街9號嘉峯匯1樓11號鋪(地圖按此)
電話：9291 4116
6.nana's green tea：日本人氣茶室！抹茶控必到
想在看演唱會前來點輕食，日本人氣茶室nana’s green tea是不錯的選擇，除了人氣名物抹茶雪糕之外，更有多款結合和洋料理特色的晚市套餐，必食人氣美食包括：茶漬飯、雞肉半熟玉子丼、柚子胡椒豚肉烏冬、豆乳擔擔烏冬，抹茶甜品控則不要錯過抹茶蛋卷、抹茶白玉芭菲。
nana’s green tea
地址：九龍城協調道2號AIRSIDE B128號舖（地圖按此）
電話：2117 1309
7.浪谷：室內衝浪餐廳！主打東南亞美食
香港首間室內可以玩衝浪的餐廳，結合有得玩有得食的體驗，以東南亞美食為主打，主廚Heri曾於Kaum by Potato Head Hong Kong擔任主廚，餐廳曾於2020年獲得米芝蓮餐盤（Michelin Plate）推介。特別推介泰式大蝦冬陰功湯、沙嗲豬肉串及巴東牛肉，風味十足。
浪谷
地址：九龍城協調道2號AIRSIDE 6樓601室（地圖按此）
電話：3564 8356
8.Chef’s Cuts Restaurant & Bakery：必試乾式熟成黑安格斯肉眼扒/招牌海鮮
Chef’s Cuts Restaurant & Bakery位於AIRSIDE設立旗艦店，更設香氣迷人的麵包店Sour Dough，空氣中不時瀰漫著新鮮出爐的麵包香氣，必試招牌海鮮美食如焗龍蝦芝士通心粉、烤牛骨髓伴紅酒燴牛肋牛肝菌及番茄多士、煙燻火腿羊奶芝士西班牙薄餅。至於人氣乾式熟成黑安格斯肉眼扒預先經過長達21天的乾式熟成過程後，令本身天然酵素及微生物同時分解肌肉纖維，再將多餘的脂肪切走，絕對滿足味蕾。
Chef’s Cuts Restaurant & Bakery
地址：九龍城啟德協德調2號AIRSIDE 2樓L201號舖（地圖按此）
電話：5965 0594
9.UnME：韓日fusion菜！必試清酒煮蜆 + 軟殼蟹千島醬薄餅
除了啟德零售館及AIRSIDE多美食外，SOGO雙子匯也有不少美食值得前往一試。UnME標榜在西餐基底上加和食及韓食元素，備有pizza、小食、有餐湯、有沙律及意粉。加上室內環境日光充足，座位開揚闊落，以二至四人枱為主，適合一家大細，特別推介清酒牛油煮大蜆、炸原隻軟殼蟹千島醬薄餅及龍蝦海鮮濃湯。
UnME
地址：九龍城啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂14樓1401號舖(地圖按此)
電話：60228389
10.御將燒OKASTA：日本過江龍！大阪正宗御好燒
來自大阪的過江龍人氣店，主打正宗御好燒餐廳OKOSTA，餐廳主打新鮮食材和日本傳統的製作方法，除了經典的豬肉、海鮮和蔬菜御好燒，還有創新口味可供選擇，絕對滿足大家的的需要。
御將燒OKASTA
地址：九龍城啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂12樓1號舖（地圖按此）
電話：3956 3326
