啟德 AIRSIDE 餐廳 Chef's Cuts 爆食物中毒 6 人屙嘔曾進食生蠔︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（4 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，合共涉及 6 人，事件涉及位於啟德 AIRSIDE 的餐廳 Chef's Cuts，受影響人士包括 2 男 4 女，年齡介乎 29 歲至 35 歲。
衞生防護中心表示，相關人士於 1 月 30 日在 Chef's Cuts 晚膳後，約 11 至 37 小時內先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心及發燒等徵狀，其中 1 名患者曾求醫，毋須入院，其餘人士未有求醫。所有受影響人士目前情況穩定。
疑進食生的食物引致中毒
初步調查顯示，患者於涉事餐廳曾進食的共同食物為生蠔。食物環境衞生署人員，包括食物安全中心及環境衞生部人員，已到有關餐廳了解食物處理流程及衞生情況，並抽取食物樣本作化驗。食物安全中心在現場調查中表示，受影響人士可能因進食生的食物而引致食物中毒。
食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物，並安排徹底清潔及消毒處所，同時向餐廳員工提供食物安全及環境衞生教育。
