啟德JOYPOLIS SPORTS全日任玩套票登場！玩足一日10小時，除開每小時只需$69.8

想找個地方活動一下？位於啟德體育園、佔地近三萬呎的JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）推出全日任玩套票，原價$1,690起，現只需$698起，由早玩到晚，盡情投入科技與運動結合的沉浸式體驗，超音鼠、忍者道場、MR動感競技場一次全體驗。

啟德JOYPOLIS SPORTS開業一周年，於12月20日的訪客可於開放時間的10:30am至8:30pm，可無限次暢玩場內設施。（官方圖片）

三大主題區域 動感娛樂全面升級

JP超動感世界樓高五層，設有超過20個互動遊樂項目，當中最吸引的莫過於三大主題區域。針對不同年齡層的「超音鼠競技場」設有兒童專屬Playground區及氣墊彈跳場「Air Dome」，而青少年與成人則可挑戰「SONIC ATHLETICS」的體能賽道，考驗速度與反應。喜歡忍者文化的朋友可前往「忍者道場」，融合傳統忍術與現代運動元素，可親身體驗投擲忍具、武術訓練等挑戰。至於「未來運動館」則引入大中華區首個「MR動感競技場」，透過混合實境技術，玩家無需穿戴任何裝備，即可進入虛實交錯的運動世界。

12月20日可與超音鼠吉祥物見面合照。（官方圖片）

「冒險之輪」將室內單車運動與虛擬體驗結合，帶來全新的騎行體驗。（官方圖片）

未來運動館」則引入大中華區首個「MR動感競技場」，透過混合實境技術。（官方圖片）

玩家無需穿戴任何裝備，即可進入虛實交錯的運動世界。（官方圖片）

一票玩盡！全日任玩＋美食＋互動活動

剛好開業一周年，推出全日套票，於12月20日的訪客可於開放時間的10:30am至8:30pm，可無限次暢玩場內設施，當日更設有多項互動遊戲與抽獎活動，增添驚喜。4樓的餓虎藏龍餐廳亦會供應精緻派對小食，供應時間為11:30am至4pm，補充體力後繼續挑戰。此外，人氣角色「超音鼠」將於指定時段現身，與粉絲近距離合照；現場亦有音樂表演，為整個遊樂體驗增添節奏與氣氛。全日任玩套票，由早到晚、10小時，原價$1,690，現只需$698，每小時只要$69.8，絕對不可錯過。

【周年全日套票】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG ( JP 超動感世界) 門票

價錢：$698 （原價$1,690）

優惠開售日子：即日起發售

適用日期：2025年12月20日

費用包括：

1張JP超動感世界全日任玩門票 (不限時任玩:10:30am-8:30pm) 當日現場將有多項精彩互動有獎小遊戲 4樓餓虎藏龍餐廳派對美點 (供應時間11:30am-4pm) 周年慶典大抽獎機會 （抽獎時間： 3:30-4pm & 5-6:30pm1） 超音鼠吉祥物見面合照 （1:30-2pm & 2:30-3pm） Hungry Tiger Hidden Dragon 現場音樂演出 （演出時間：3-3:30pm & 4:30-5pm）

香港JOYPOLIS SPORTS（JP超動感世界）

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓（地圖按此）

