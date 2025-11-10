啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025

【彭博】-- 上周亞洲科技股的突然暴跌令投資者震驚，這清楚地提醒人們，人工智能和半導體股票的全球領先漲勢可能即將達到短期頂峰。受華爾街科技股拋售影響，亞洲股市創下四月以來最大跌幅，使市場重新關注到潛藏的隱患：此輪漲勢覆蓋面狹窄、過度依賴散戶資金，以及聯儲會降息時機的不確定性日益加劇。「上周的拋售潮提醒我們，亞洲市場結構更加脆弱，」新加坡Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示，「市場還會進一步回調。我認為回調的導火索是估值過高，而這一問題尚未得到修正。因此亞洲晶片市場可能持續波動。」今年亞洲科技板塊表現持續跑贏美國同行，這得益於更低的估值水平以及中國人工智能領域的突破性進展——尤其是DeepSeek的突破——所引發的市場熱潮。MSCI亞太指數2025年已累計上漲24%，有望創下16年來跑贏標普500指數的最大紀錄。但其火箭般的上漲也引發了市場過熱的擔憂。韓國證券交易所甚至警告SK海力士今年股價飆升逾200%帶來的風險。這些驚人的漲幅為上周的逆轉埋下了伏筆。周三MSCI亞洲科技指數一度下跌4.2%，創下自4月美國關稅衝擊以來的最大盤中跌幅。韓國KOSPI指數一

Bloomberg ・ 20 小時前