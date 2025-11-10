鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025
自從SEGA集團於去年年底在港開設JOYPOLIS SPORTS首家海外旗艦店，憑住其刺激度十足的高科技遊戲，成為香港親子放電熱門地！Yahoo購物專員發現Trip.com趁住「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動，推出香港JOYPOLIS SPORTS門票買2送2優惠，折後人均$180大玩120分鐘，每人每小時只需$90，超抵！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
120分鐘門票買2送2優惠 每人每小時$90
Trip.com現正推出香港JOYPOLIS SPORTS門票買2送2優惠，買2張成人票贈送2張成人票或小童票，折後$720供4人暢玩3大主題遊樂區120分鐘，除開每人每小時只需$90，優惠適用於11月份的10:30am-12:30pm及6:30pm-8:30pm場次，星期六日亦沒有加價，抵！
香港 JOYPOLIS SPORTS （JP超動感世界）通行證（買2送2）
優惠價：$720/4人
（原價$1,440），人均$180
首家海外旗艦店 佔地3萬呎、3大主題遊樂區
香港JOYPOLIS SPORTS於2024年12月20日進駐啟德體育園，面積近3萬呎、樓高5層，提供超過20個結合尖端科技與創新娛樂的遊樂項目，3大主題遊樂區包括首次登場的「超音鼠競技場」，設為0至6歲兒童設計的Playground區、密封式氣墊彈床「Air Dome」，以及針對成人和青少年的「SONIC ATHLETICS」運動比賽；「忍者道場」融合傳統忍者文化與現代Ninja Warrior運動概念，體驗傳統的忍術、武術訓練和投擲忍具等，如置身忍者訓練道場般；「未來運動館」有大中華區首推出的「MR動感競技場」，玩家無需穿戴任何設備，利用MR混合實境和虛擬世界的運動追蹤技術，體驗意想不到的運動遊戲樂趣。
香港JOYPOLIS SPORTS（JP超動感世界）
地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓（地圖按此）
營業時間：星期一至三及日12pm-10pm，星期四至六12pm-2am
