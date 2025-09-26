Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

啟德睇SEVENTEEN演唱會入場捷徑公開！憑專屬手環輕鬆過安檢、不再排長龍

啟德演唱會每月都有不同藝人踩台開唱，每次開Show都吸引大批歌迷入場。由於入場人士眾多，開場前要預留更多時間排隊過安檢入場，又要怕日曬雨淋，真是「又出錢又出汗」。有網民分享一個不用排長龍的入場捷徑：啟德帝盛酒店，Yahoo Travel向酒店查證消息，酒店的確有提供此服務，即睇詳情！

入啟德體育館捷徑公開！不用排長龍過安檢

有網民在Threads分享，入場啟德體育館睇演唱會不用排長龍過安檢，可以輕鬆經啟德帝盛酒店專屬安檢入口進場！要使用此服務當然有身份條件限制，Yahoo Travel向酒店查詢，職員稱凡是入住酒店的住客、酒店餐廳或酒吧消費，均可以向酒店check-in櫃枱或餐廳職員換領專屬入口的手環。服務並沒有最低消費，酒店住客會按預訂時的人數派發相同數量手環，而餐廳、酒吧則需要每位都有消費。換領手環後，按當日酒店及啟德體育館的現場指示到專屬安檢入口。進入到啟德體育館後，持演唱會門票或電子QR code到相關體育館入口入場就坐即可。

8折嘆lunch、酒店人均$542.5起

Yahoo Travel幫大家睇過啟德帝盛酒店的房價，以SEVENTEEN演唱會舉辦日期：9月27日及28日為例，以9月26日入住最平，人均$542.5起，其次就是28日，人均$678起。入住酒店除了獲得過安檢捷徑服務外，也省卻當日交通的時間，可以早到園區影相打卡，或完場立即可以休息。假如酒店住宿超出預算，也可以在香港啟德帝盛酒店食個午餐，KKday現有8折優惠，Siete Ocho午市套餐每人$197，前菜有餐湯配沙律，主菜有欖油蘑菇雞肉意粉，或加錢升級油封鴨脾配薯蓉、安格斯牛肉漢堡配薯條、即烤封門柳（8安士）配薯條，再送啡茶。

香港啟德帝盛酒店

9月26日至28日最平房價：$1,085起，人均$542.5起

香港啟德帝盛酒店｜Siete Ocho午市套餐

價錢：$197

Siete Ocho午市套餐：按此看Menu

啟德帝盛酒店的房價，以9月26日入住最平，人均$542.5起，其次就是28日，人均$678起。（圖片：Trip.com）

Siete Ocho午市套餐每人$197。（圖片：Siete Ocho）

