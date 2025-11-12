啟晴邨單位傳異味 揭有人倒斃屋內屍身腐爛

【動物專訊】將軍澳狗主注意！將軍澳海濱長廊單車徑旁在11月3日及昨日（11月10日）分別出現可疑米飯，有狗主擔心是毒餌。有居民又向本報表示，近日有人在私人屋苑Savannah的居民WhatsApp群組中發表針對狗狗的言論，包括聲言找外面力量「解決」狗狗問題，又指狗狗威脅到人身安全，便要選擇人道毀滅等，令狗主們十分擔心狗狗的安全。惟現時未知道那些米飯是否毒餌，亦未能證明事件與發言者有關。 報料者對本報表示，在11月3日及昨日均在單車徑旁發現可疑米飯，而那位置平時有很多狗主放狗經過，令人擔心是毒餌，因此希望提醒狗主留意和小心。 他又表示，最近有人在Savannah的居民群組投訴鄰居的狗狗，更在11月7日作出十分偏激的發言，包括有人問是否想隻狗人道毀滅才開心時，那人說：「如果真係威脅到大家人身安全，人道毀滅就係合理既選擇嚟架。」那人又說：「講極都係歪理既話，自己搞唔掂就唯有搵外面既力量解決啦。」 現時未知那些可疑米飯是否有毒，亦不知道和發表上述言論的人士是否有關。本報呼籲狗主小心留意，避免狗狗在散步時誤食可疑食物，另如發現有人投放毒餌，請拍下證據及馬上報警。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任

香港動物報 ・ 20 小時前