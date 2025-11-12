啟晴邨單位傳異味 揭有人倒斃屋內屍身腐爛

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 23 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」 港鐵：原先按照最近原則修改｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
狗主注意！將軍澳海濱長廊近日現可疑食物
【動物專訊】將軍澳狗主注意！將軍澳海濱長廊單車徑旁在11月3日及昨日（11月10日）分別出現可疑米飯，有狗主擔心是毒餌。有居民又向本報表示，近日有人在私人屋苑Savannah的居民WhatsApp群組中發表針對狗狗的言論，包括聲言找外面力量「解決」狗狗問題，又指狗狗威脅到人身安全，便要選擇人道毀滅等，令狗主們十分擔心狗狗的安全。惟現時未知道那些米飯是否毒餌，亦未能證明事件與發言者有關。 報料者對本報表示，在11月3日及昨日均在單車徑旁發現可疑米飯，而那位置平時有很多狗主放狗經過，令人擔心是毒餌，因此希望提醒狗主留意和小心。 他又表示，最近有人在Savannah的居民群組投訴鄰居的狗狗，更在11月7日作出十分偏激的發言，包括有人問是否想隻狗人道毀滅才開心時，那人說：「如果真係威脅到大家人身安全，人道毀滅就係合理既選擇嚟架。」那人又說：「講極都係歪理既話，自己搞唔掂就唯有搵外面既力量解決啦。」 現時未知那些可疑米飯是否有毒，亦不知道和發表上述言論的人士是否有關。本報呼籲狗主小心留意，避免狗狗在散步時誤食可疑食物，另如發現有人投放毒餌，請拍下證據及馬上報警。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任香港動物報 ・ 20 小時前
「幸薈」上載樓書主打開放式戶型佔全盤逾70% 特色戶實用最細135平方呎
益兆集團控股及俊和發展集團合作長沙灣「SOYO SQUARE幸薈」今日 宣布上載售樓說明書，共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177平方呎至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位，適合不同家庭的需要。2樓及23樓的特色單位亦有特高的層與層之間高度，最高達約3.5米，可以充份運用上下空間。據「幸薈」提供戶型分布資料， 開放式即實用面積177至237平方呎，共68伙；2房(開放式廚房)，實用面積309平方呎 ，共17伙；另特色戶即實用面積135至309平方呎，共10伙。項目今日上載售樓說明書後，將會在短期內開放現樓示範單位及公布最新銷售部署。俊和成立於1968 年，屬亞洲聯合基建控股(00711.HK)主要成員 。(SY)infocast ・ 21 小時前
葵康苑誠信業主拒高價Offer！478萬售三房予00後買家
二手市場升溫，部分買家加快入市步伐。近期有「00後」買家追價18萬，以自由市場價478萬元購入葵涌居屋葵康苑一伙三房單位。據悉，該單位獲多組客出價高過478萬元爭購，但原業主被「00後」買家誠意所打動，最終信守承諾出售單位。28Hse.com ・ 2 天前
拍賣場撈筍盤丨元朗天台特色戶880萬推拍 單位8年貶值四成！
二手市場回暖，不少買家亦會於拍賣場尋找銀主筍盤入市。元朗峻巒Park Yoho一伙三房連天台特色戶，由銀主委託忠誠拍賣於周三（12/11）推出，開價880萬元，呎價約8,404元，較銀行估值折讓約32.3%，亦較8年前購入價貶值約40.5%。更多消息：康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍良景邨銀主盤101萬易手 五年蝕讓39%｜8.3萬首期入市 三度借財仔共150萬後爆煲上述單位為Park Yoho第1B期2A座頂層戶，實用面積1,047平方呎，屬三房一套連雙儲物室間隔，外連788平方呎天台及65平方呎平台。從拍賣行照片所見，單位內籠新淨，附豪華裝修，景觀開陽。據悉，原業主於2017年3月以1,480萬元購入該單位，並採用發展商提供的按揭計劃，3年後原業主將按揭轉至星展銀行，及於2023年底向財務公司再借款300萬元，惟資金鏈最終斷裂，未能如期供款，單位遂被銀主接收並安排拍賣。若單位以開拍價880萬元售出，則較8年前一手購入價折讓600萬元，樓價貶值約40.5%。拍賣行發言人指，單位最新銀行估價約1,300萬元，開拍價較估值低28Hse.com ・ 19 小時前
大師冇點你│電訊盈科唔知點解贏（李聲揚）
唔怕講明嘅係，大家都知聯通持股大約18%，而李澤楷大約係32%，加埋剛好過半。唔少人都估，可能最後都係會聯通接手。但又其實，都估咗好多年，仲未發生。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 5 小時前
油塘新盤｜信和柏景峰首批150伙折實均價14588元 創九龍市區新盤9年新低
信和（083）、資本策略（0497）及港鐵（066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元，比較2年前長實親海駅低近3%，亦創九龍市區新盤9年新低。BossMind ・ 19 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 5 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
NBA | 獨行俠老闆發炒魷信 隻字不提當錫
達拉斯獨行俠老闆Patrick Dumont週二發表公開信，講解球隊解僱總經理哈里遜的決定，但信中竟然隻字不提當錫，獨行俠球迷會唔會收貨？Yahoo 體育 ・ 4 小時前
政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果
【Yahoo新聞報道】政府正就物流服務署採購樽裝飲用水事件展開紀律調查。政府發言人今日（11 日）表示，調查涵蓋前線、中層及高層多名人員，工作仍在進行中。當局在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果未出爐前，11 月 15 日舉行的勳銜頒授典禮出席名單中，不包括前物流署署長陳嘉信，並已通知本人。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
王維基冀夥內地電商 打倒實體零售 HKTVmall維持領導地位須「大小通吃」
本港零售業面臨港人北上消費的挑戰，加上內地電商巨頭積極攻港，令本地網購市場出現更多變數。HKTVmall母企香港科技探索（1137.HK）副主席兼行政總裁王維基稱，不少人擔憂「三個巨無霸」（淘寶、京東、拼多多）來港，他卻「很想它們認真來香港」，因為它們有能力改變香港的消費模式，冀與HKTVmall合力「打倒」實體零售。他強調，HKTVmall會不斷求變，「一成不變會死的」，而HKTVmall要維持領導地位，需要「大小通吃」、加大投資。信報財經新聞 ・ 9 小時前
鳳凰｜熱帶氣旋警告取消 天文台發強烈季候風信號｜Yahoo
天文台在晚上 9 時 40 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 3 天前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 1 天前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前