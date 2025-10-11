啦啦隊女神花蓮超低調救災 PO照被粉絲認親

▲味全龍啦啦隊成員賴可（LIKE），國慶日悄悄現身花蓮救災，打扮超低調的她在IG發文後才有粉絲表示：「我也在現場，居然沒認出來。」（圖／＠kawai_1023 IG）

[NOWnews今日新聞] 味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員賴可（LIKE）以親民形象深植粉絲內心，近日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉遭到泥流掩蓋災情慘重，為了幫助受災戶儘速重建，許多民眾、藝人前往當地成為「鏟子超人」，拿起鏟子清理污泥。賴可昨（10）日也曬出自己前往災區救災的照片，只見她超低調全臉包緊緊，直到發文後才有粉絲表示：「我也在現場，居然沒認出來。」

賴可國慶衝花蓮挖泥 全身包超緊認不出

賴可曝光了自己的救災穿搭，她頭戴白色鴨舌帽、白色口罩、淺色防曬外套、方便行動的工裝長褲、手戴手套拿著鏟子，全身身上只露出了雙眼，穿著十分低調，如果不是她的同行親友，一定認不出這就是賴可本人。

努力上工一天下來，讓賴可全身都是泥巴，不過她仍然對著鏡頭保持溫暖微笑，她也記錄下救災時，陸續收到了許多溫暖，幫忙緩解疲勞的人、提供補給食物的人們、路邊防止志工脫水的提示等，無法用體力幫忙挖泥的人們，也都用著自己的善意回饋給其他志工們，花蓮的泥濘雖然還沒有完全被清理，不過每個人都努力著讓當地一天比一天變得更好。

▲賴可救災穿得超低調。（圖／@kawai_1023 IG）

有趣的是，朋友也拍下了賴可鏟泥鏟到恍神的照片，配字寫下「請問是在等推車還是來討債？」照片中賴可將重心支撐在鏟子上，站著37步，讓人會心一笑。貼文曝光後，有粉絲在留言區寫下，「我就是那個推推車的人！沒認出來太難過了。」對此賴可也溫暖回應：「辛苦你了！有夠給力！」她表示今年的國慶對自己來說意義非凡，「為自己生長在這片土地感到驕傲，願花蓮光復、鳳林的居民，都能順利重建家園，早日恢復平靜的生活。」

▲賴可挖泥巴挖到恍神，被朋友調侃。（圖／@kawai_1023 IG）

資料來源：IG

