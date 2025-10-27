尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
喀麥隆大選官方結果出爐 現任總統畢亞贏得第8任期
（法新社雅恩德27日電） 中非國家喀麥隆總統大選的官方結果出爐，儘管高齡92歲的現任總統畢亞幾乎未在選戰公開現身，掌權長達43年的他仍成功贏得第8次任期。畢亞目前是全球年紀最長的在任國家元首。
喀麥隆憲法委員會（Constitutional Council）今天宣布，畢亞（Paul Biya）贏得53.7%選票，擊敗以35.2%得票率位居第2的對手貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）。
貝克瑞迅速回應，公開譴責當局宣布畢亞勝選，他告訴法新：「這根本不是選舉，而是化裝舞會，我們無疑贏得選舉。」
貝克瑞先前已自行宣布勝選，並呼籲民眾舉行示威抗議。
本月12日投票日前，畢亞其餘11名對手親自跑遍喀麥隆全國拉票，畢亞的競選活動卻多在網路上進行。
畢亞上月27日才在社群媒體發布影片展開爭取連任的活動，但批評者指這支影片充滿人工智慧（AI）生成影像。
他也每天在社群媒體X平台發布自己的舊照及略加改寫的語錄，直到選戰進入最後階段才在極北區（Far North Region）馬魯阿（Maroua）首度現身造勢，那裡長期被視為他的票倉。
畢亞首次於1982當選總統時，美國時任總統雷根（Ronald Reagan）當政的時代才開始不久，冷戰還要近10年才會結束。
身為喀麥隆1960年脫離法國統治獨立以來的第2任總統，畢亞以鐵腕統治國家，親自任命或解雇重要官員，嚴厲鎮壓所有政治和武裝反對勢力。
儘管畢亞曾長期活躍於外交領域並備受尊敬，他的領導方式近年已引起聯合國與西方國家批評。
其他人也在看
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
中共四中全會釋出的三個訊息
Getty Images 為期四天、由中共中央總書記習近平主持的中國共產黨第二十屆第四次中央委員會全體會議（四中全會）於上周舉行，會後發布公報。 這份綜合性文件突顯中國下一個五年經濟發展規劃的主要方向。 以下是從會議及公報中得出的三個重點： 反腐風暴可能比我們想像的還要大 中國觀察人士從週一（10月20日）持續關注出席人數的官方數據。 缺席這類由習近平主持的全體會議，必須有充分理由，例如嚴重疾病。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
特朗普稱2028年不會作為副總統候選人參選 但「樂意」競選第三任期
【彭博】— 美國總統特朗普排除了在2028年大選時作為副總統候選人參選的想法，他的一些支持者敦促他設法規避憲法對總統任期不得超過兩屆的規定。Bloomberg ・ 3 小時前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 2 天前
伯南克及耶倫向美最高法院提交文件 指特朗普關稅理據不符「異常且特殊」威脅界定
包括美聯儲前主席伯南克及耶倫在內的近50名經濟學家上周五(24日)向美國最高法院提交書面意見，促請美國最高法院推翻美國總統特朗普大部分關稅，稱有關關稅基於對全球經濟的錯誤觀念。AASTOCKS ・ 13 小時前
前美國貿易官員稱 中美或只能找到一個「戰術底部」
【彭博】— 一位前美國高級貿易官員表示，任何美中貿易協議可能都只會暫時緩和雙邊緊張局勢，而不會改變世界分裂為不同陣營的趨勢。Bloomberg ・ 1 天前
中國稱轟炸機繞台演練！川普與習近平會晤前夕釋軍事訊號？
中國多架轟 - 6K 轟炸機近日飛近台灣周邊空域進行演練，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預定舉行「川習會」前夕。此次中國軍方行動被視為釋出戰略訊號，凸顯中台局勢與美中關係的敏感時刻。鉅亨網 ・ 13 小時前
美中結束2天貿易磋商 貝森特：為川習會建立正面架構
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行重要貿易會談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美中兩國官員在川習會前建立起「非常正面的架構」。不過，貝森特強調，川習會上任何延長美中貿易休戰的協議，都將是「川普（Donald Trump）總統的決定」。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜江旻憓據報持外國護照不參選 梁君彥功能界別席位掀經民聯「內鬥」｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，部份宣布參選人士已經表示，會在提名期首日向選舉事務處報名參選。Yahoo新聞 ・ 3 天前
女首相氣勢如虹 高市早苗內閣支持率達74%
日本新任首相高市早苗領導的新政府，在週末公布的民意調查中開出紅盤，一上任即獲得 74% 的支持率，比前任石破茂內閣上台時的 51% 高出 20 多個百分點，為她累積了可觀的政治動能。鉅亨網 ・ 7 小時前
中美就多項經貿問題形成基本共識 特朗普看好與習近平敲定全面協議
【彭博】— 美國和中國高級貿易談判代表周日表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。這一進展為總統特朗普與國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定了基礎。Bloomberg ・ 19 小時前
立法會選舉2025｜港澳辦、國安公署先後表態 不容干擾選舉 盧文端：國安部門對敵對勢力嚴正警告｜Yahoo
立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。港澳辦上周發表文章，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，強調任何干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。駐港國家安全公署發言人亦發文指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為。全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，這不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
李在明警告：韓國房地產是顆定時炸彈
南韓總統李在明警告，韓國房地產市場是一個即將破裂的泡沫，他支持韓國央行上週維持利率的決定。 由於擔心更低的借貸成本可能進一步刺激房地產價格上漲，李在明表示，必須避免引發曾困擾日本數十年的經濟困境。 李在明接受彭博電視採訪時表示：「事實上，韓國正面臨一場非常危險的鉅亨網 ・ 10 小時前
美軍艦抵千里達參與軍演 委內瑞拉斥挑釁之舉
（法新社卡拉卡斯26日電） 委內瑞拉今天譴責美國軍艦抵達鄰國千里達及托巴哥共和國參與聯合軍事演習，稱此為「挑釁之舉」，並聲稱已逮捕與美國中央情報局（CIA）有關的僱傭兵。委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在聲明中表示：「委內瑞拉譴責千里達及托巴哥共和國與中情局協調發起軍事挑釁，目的是在加勒比海地區挑起戰爭。」法新社 ・ 8 小時前
政府冒牌水｜新物流署長郭黃穎琦履新：與同事一起化危為機
政府物流署早前捲入採購冒牌樽裝飲用水風波，新任政府物流服務署署長郭黃穎琦今日（27日）履新，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。她表示，每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，自己上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署的工作和最新情況。 郭黃穎琦今早到北角政府合署上班，她表示近期在採購工作遇上挑戰，自己就am730 ・ 7 小時前
加拿大總理強調貿易談判由聯邦主導 以回應省政府廣告引發美方加關稅
【彭博】-- 在美國總統唐納德·川普因安大略省政府的一則電視廣告而決定對加拿大加徵更高關稅後，加總理馬克·卡尼領導的政府似乎與安大略省省長的貿易干預行為保持了距離。川普宣布將對加拿大商品進一步加徵10%關稅之後，加拿大內閣部長Dominic LeBlanc在社交媒體上發文稱，與美國談判是「聯邦政府的責任」。卡尼隨後在馬來西亞對記者強調，與白宮的貿易談判由「加拿大政府唯一負責」，並指出如此談判是「最佳前進路徑」。安大略省省長Doug Ford周五表示，其政府委托製作的電視廣告將於周一暫停播出，希望貿易談判能夠重啟。但加拿大一些省長稱讚Ford和安大略省採取了直接接觸美國決策者和公眾的方式，他們認為川普和其他一些共和黨人的強烈反應，恰好證明該廣告已奏效。原文標題Carney Pushes Back on Provinces Spoiling for a Fight With TrumpMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
國會大選結果出爐！阿根廷總統米萊取得壓倒性勝利：這是轉捩點 選後改組內閣
阿根廷總統米萊領導的自由前進黨在周日 (26 日) 國會大選中大獲全勝，為其推動激進經濟改革掃清關鍵障礙。初步計票顯示，在逾 90% 計票完成後，自由前進黨以 40.8% 的全國得票率勝過反對派的 24.5%，在眾議院料將斬獲 64 個席次，參議院更將新增多個議席，徹底扭轉此前在國會微弱的影響鉅亨網 ・ 9 小時前
川普前往亞洲前停留卡達 力促加薩和平
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。法新社 ・ 1 天前