喀麥隆總統畢亞掌權43年連任遇挑戰 反對陣營宣稱勝選

（法新社加彭首都自由市14日電） 非洲國家喀麥隆的反對派候選人貝克瑞今天宣稱在上週末的總統大選中，擊敗掌權長達43年的現任總統畢亞，但官方結果預計兩週後才會公布。

貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）在臉書（Facebook）發文表示：「我們顯然贏了，這個事實必須受到尊重。」他並呼籲政府接受真相，否則「將讓國家陷入動盪」。

貝克瑞同時承諾會公布各地區的詳細計票結果。根據喀麥隆政府的說法，雖然可以公布計票文件，但最終官方結果必須由國家憲法委員會（Constitutional Council）宣布，這是「不可逾越的紅線」。

2018年總統大選時，當時的反對派候選人卡姆托（Maurice Kamto）也曾在投票隔天自行宣布勝選，隨後遭到逮捕，其支持者的集會遭催淚瓦斯和水砲驅散，數十人被捕。

現年92歲的畢亞（Paul Biya）是全球最年長的在任國家元首，他試圖贏得第8個總統任期。

但前就業部長貝克瑞出乎意料獲得大批選民熱情支持，與畢亞形成激烈競爭，兩陣營的支持者皆主張己方勝選。