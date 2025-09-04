善心藝人｜88歲余慕蓮健康每況愈下，雙腳無力需旁人攙扶，曾入ICU靠儀器吊命！仍豁達面對每一天，堅持盡捐遺產遺愛人間

善心藝人｜現年88歲的資深藝人余慕蓮（魚毛姐）近年身體變差，曾多次出入醫院，情況令人擔憂！她去年曾直言未必捱得過年底（2024年），但這位生命鬥士卻永不言敗，不但繼續努力活好每一天，更堅持要將遺產盡數捐出遺愛人間。

善心藝人｜微笑露面飯敍，惜活動能力再衰退

資深傳媒人汪曼玲周一（1日）在社交平台上分享魚毛姐與友人出席飯敍的合照，魚毛姐精神不俗，面露微笑，但需穿上長袖衣服及絲巾保暖，亦要由旁人時刻攙扶，似乎雙腳無力。

余慕蓮去年出席公開活動時，已需要依靠助行架輔助，但仍能獨自步行。但今年魚毛姐活動能力繼續衰退，外出需坐輪椅，如今要站起都有困難，情況不太樂觀。

善心藝人｜身體屢響警號，曾住ICU半年

年近九旬的魚毛姐，其實近年身體已多次響起警號，更一度徘徊生死邊緣。早在2020年，魚毛姐便因右耳石、血液發炎及肺纖維化等問題，一度入住深切治療部（ICU）長達半年。去年2024年魚毛姐再感染肺炎，當時她曾悲觀直言：「我覺得自己未必過到今年（2024年）」。

直到今年4月，余慕蓮又因心口劇痛而緊急入院，又再需要留醫深切治療部，更要靠儀器幫助呼吸。不過，余慕蓮最終再次戰勝病魔，雖身體狀況大不如前，但至今仍能外出與好友見面。

善心藝人｜豁達面對人生：死唔去又賺一日

為了對抗病魔，魚毛姐早前自曝每周需花費2.4萬元購買特效藥，更需全額支付，實屬極大負擔。不過，魚毛姐並沒有因此而意志消沉，她曾言：

「以為死梗，點知死唔去，又畀我玩多幾年，瞓醒咪賺一日囉！每個人都要死，我而家希望死得舒服啲，唔好瞓到屁股又爛、身又爛，最緊要瞓喺度，睡醒已經唔喺度」

「我唔求風光大葬，只求觀眾記得我！」

善心藝人｜盡捐遺產盼助工業意外死傷者

魚毛姐有感自己時日無多，早在去年8月已立下遺囑，決定在死後將遺產盡數捐出。她早前透露，現居的寓所已贈予東華三院，她亦決定將銀行現金存款捐予工業傷亡權益會（工權會），用以幫助那些在建築行業（俗稱「三行」）因意外而死傷的工友及其家屬。

儘管自身狀況不佳，但魚毛姐多年來也不忘公益。早年她將十多萬長期服務金捐出，用於在貴州興建「余慕蓮希望小學」，造福300多位山區孩童。又曾經自掏腰包出版自傳《我是一條豆角》，收益不扣除任何成本，全數捐給兒童癌症基金。

她曾豪言：「我錢唔多，但捨得捐！」這種大愛精神，實在值得我們學習！

善心藝人｜肺纖維化常見於老年人

肺纖維化是一種間質性肺病，會導致肺部組織逐漸變硬，影響呼吸功能。這種病症在老年人中較為常見，且男性發病率高於女性。肺炎則是由細菌、病毒或真菌感染引起的肺部炎症，對於已有肺部疾病的患者來說，感染肺炎的風險和嚴重程度更高。

肺纖維化無法逆轉，因此幾乎不可能治愈。唯一方法是接受肺移植，將纖維化的舊器官換走，但又可能留有後遺症或排斥問題。現時治療肺纖維化主要靠藥物減緩惡化速度，減少疤痕組織出現，從而減慢患者的肺功能下降率及急性發病率。

肺纖維化主要由以下幾個原因引起：

新冠肺炎 – 肺部被病毒攻擊後，部份康復者出現輕微、甚至長期肺纖維化，引發呼吸困難、氣喘及運動量下降等問題，少部份肺纖維化患者更需長期住院 自身免疫系統攻擊 – 如紅斑狼瘡症、硬皮症、皮肌炎等病患者，免疫系統異常產生抗體攻擊身體器官，令肺部受損纖維化 放射治療 – 肺癌患者長期接受放射治療，即使肺癌康復了，1-2年後有機會出現肺部纖維化問題，肺部功能會減少10-15% 其他因素 – 吸煙、誤吸有機溶劑、胃酸倒倒及病毒感染，都是肺纖維化危險因子 環境因素 – 空氣污染、吸有石棉等有害物

肺纖維患者會出現以下6大病徵：