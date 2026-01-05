喉嚨痛到吞口水都痛！ 註冊藥劑師拆解對症下藥攻略：消炎、止痛、殺菌

喉嚨痛是都市人最常見的健康困擾，嚴重時連吞嚥都像刀割般難受。特別踏入冬季，氣溫急降加上乾燥氣候，令身體免疫力下降，導致上呼吸道感染的風險增加，喉嚨隨時失守。

松本清註冊藥劑師胡冠宏指出，喉嚨痛的成因眾多，當中有高達90%是由病毒感染引起。當病毒或細菌入侵喉嚨時，嚴重可以引致紅、腫、熱、痛等發炎症狀。

註冊藥劑師專業推薦：消炎與殺菌兩大藥性成分

據註冊藥劑師胡冠宏所指，現時市場上的喉糖主要分為無藥性潤喉糖及含藥性成分的喉糖兩大類。無藥性喉糖通常僅透過蜂蜜或草本等成分來達到暫時性的喉嚨滋潤作用，然而對於感染引起的喉嚨痛沒有太大效果。含藥性喉糖則具備殺菌、鎮痛甚至消炎等藥性成分，能夠針對喉嚨的感染源與發炎反應發揮藥效。

由此可見，單純依賴無藥性的潤喉糖，對於處理由感染引起的喉嚨痛並不能提供有效的幫助。若要有效消除喉嚨疼痛，關鍵在於選擇具備殺菌、止痛或消炎功效的藥效產品，才能從病源處擊退喉嚨痛。

註冊藥劑師胡冠宏建議患者根據喉嚨疼痛的程度，選擇相應的喉糖以達到對症下藥的治療效果。在感染的初期，例如感冒剛開始或喉嚨僅出現乾癢等輕微不適時，患者宜選用含有殺菌成分的喉糖，舒緩喉嚨不適。然而，一旦喉嚨出現明顯的刺痛感時，則建議選用含有 Hexylresorcinol 成分的喉糖，此成分兼具殺菌與鎮痛的雙重作用。值得留意的是，上述兩種針對輕微至中度不適的喉糖，患者均可於零售店鋪的貨架上自行選購。

不過，若疼痛程度升級，當喉嚨出現灼熱、腫脹和劇痛等發炎的症狀時，註冊藥劑師胡冠宏建議患者應考慮選用含有消炎成分 如Benzydamine 的喉糖。Benzydamine 是一種具備消炎、止痛及消腫的藥效成分，能夠直接緩解喉嚨的發炎腫痛。含有Benzydamine成分的產品只能夠在如松本清內的註冊藥房經藥劑師購買，藥劑師會根據患者需要提供相應的治療方案。

No.1品牌*全系列藥性配方 擊退不同程度喉痛

特快靈作為診所及醫院No.1銷售的喉嚨痛品牌*，能針對患者不同程度的喉嚨痛，提供殺菌、鎮痛或消炎等多種解決方案，以對症下藥，擊退喉痛。

針對喉嚨乾癢、刺痛（輕度至中度不適 ）

針對喉嚨癢痛，含雙重殺菌成分的「特快靈殺菌喉糖」能夠在短短1分鐘起效殺菌¹^，擊退感染。一旦症狀持續且痛感加劇，患者可選用「特快靈鎮痛殺菌喉糖」，含藥性成分 Hexylresorcinol，可同時達到鎮痛和殺菌的目的，1分鐘迅速起效鎮痛，並能提供長達2小時的持續紓緩²#。

針對喉嚨痛如刀割、發炎腫痛難忍（喉嚨嚴重不適）

當喉嚨疼痛程度達到如刀割般難忍，並伴隨明顯的紅、腫、熱、痛等發炎症狀時，患者可到註冊藥房向藥劑師查詢「特快靈消炎殺菌喉糖」，當中的消炎止痛成分 Benzydamine，能夠迅速發揮麻痺痛楚、消炎及消腫的強效作用，並結合CPC殺菌成分，有效對抗引致喉嚨感染的病菌。

除了喉糖外，特快靈亦提供含有 Benzydamine 的喉嚨噴劑或漱口水，能直接將藥性帶到喉痛根源。喉嚨噴劑更備有兒童配方， 3歲起適用，針對由流感或手足口病等引致的喉嚨痛，口腔潰瘍（痱滋）等症狀作止痛、消炎功效。

喉嚨不適？特快靈有藥性喉糖，真正有效，針對喉痛根源。快到附近松本清向註冊藥劑師查詢！



*根據IQVIA HKPA, MAT 2Q2025 (R02) 數據，特快靈為診所及醫院銷售No.1喉嚨痛品牌。

1. Matthews D, et al. Int J Gen Med. 2018;11:451–456.

2. McNally D, et al. J Pharm Pharm Sci. 2012; 15(2): 281-94.

^成分: 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1.2mg, Amylmetacresol 0.6mg 在體外研究中, 殺菌1分鐘起效。產品效果因人而異。如症狀持續，請諮詢醫護人員。

#成分: Hexylresorcinol 2.4毫克喉糖1分鐘起效舒緩喉嚨痛。產品效果因人而異。