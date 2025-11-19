Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

喉糖推薦2025│消委會8款無糖喉糖名單 龍角散、得果定含糖量超過7成！冇藥性兼越食越痛？

喉糖有好多款，想紓緩喉嚨痛的話，就一定要識揀有效的喉糖，因為市面上原來有不少喉糖不單止沒有藥性，難以紓緩喉嚨痛，甚至有喉糖含糖量超高，食得多反而會令喉嚨痛加劇？消委會在第513期《選擇》月刊測試過市面上41款喉糖，其中包括多個常見品牌，包括得果定、使立消、金嗓子、龍角散等品牌，發現大部份產品糖份含量超過7成，而當中部份產品雖含不同消毒殺菌成分，但過量服用或會引致口腔痛、過敏或呼吸困難，值得消費者留意！近期正值流感高峰期，萬一不幸染病，想紓緩喉嚨痛，以下8款零糖或低糖喉糖推薦可能幫到你。

喉糖可分成藥和食品兩大類

消委會從市面抽驗41款喉糖，其中11款含有殺菌成分，10款為註冊西藥，1款為註冊中成藥，其餘30款屬食品。標示為藥物的樣本中主要有效成分可粗略分為消毒殺菌、止痛和抗過敏三類。

市面上喉糖五花八門，大致可分為成藥和食品兩大類。

過量服用或致口腔痛、過敏或呼吸困難

其中，樣本「得果定」喉片檸檬和「Scassh」Trouch Lozenge標示含有地喹氯銨，能用於治療口腔或喉嚨的細菌、酵母菌或真菌感染。其實，早於1977年在德國已有報告指出這成分主要是紓緩徵狀，不能改善病情及加快康復。顧問藥劑師表示，含地喹氯銨的喉糖，每天最多可服用8粒，顧問醫生更認為最好是10歲或以上才服用，而過量服用會出現舌頭痛或口腔痛，得不償失！

「得果定」喉片檸檬含地喹氯銨，過量服用會出現舌頭痛或口腔痛。

而樣本「特快靈」（Difflam）消炎殺菌喉糖不含糖份 (潤喉檬蜜)標示含有西吡氯銨。藥劑師指出，這成分可用於6歲以上人士。顧問醫生表示，過量服用該成分有機會出現皮疹、過敏反應或腸胃不適等。

「特快靈」（Difflam）消炎殺菌喉糖含有西吡氯銨，過量服用該成分有機會出現皮疹、過敏反應或腸胃不適等。

過量服用使立消有機會引致胃部不適

除了季銨化合物，例如「使立消」有多款樣本都以2,4-二氯苄醇及戊間甲酚的組合為基礎，2,4-二氯苄醇及戊間甲酚都具有消毒殺菌的功效，用於紓緩口腔和咽喉感染的徵狀。崔俊明藥劑師更認為，一般不建議12歲以下的兒童使用。而過量服用2,4-二氯苄醇有機會引致胃部不適及刺激中樞神經，過量服用戊間甲酚則有機會出現面腫及呼吸困難。

「使立消」 多款樣本都以2,4-二 氯苄醇及戊間甲酚的組合為基礎。

14款喉糖含糖達7成 每天6粒超標！

而對於食品類喉糖，消費者更要注意喉糖的含糖量。是次檢視的樣本中，不少列明含有糖分，部分樣本標示的糖含量更高達七成以上，如「Little Remedies」天然蜂蜜潤喉棒棒糖、「得果定」Cool潤喉硬糖 (薄荷味)和「龍角散」每粒含超過3克糖，如果每天早午晚各食2粒，一天食6粒，便會攝入超過18克糖；其中「龍角散」 Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick每粒含3.8克糖，食6粒所攝入的糖含量已接近一天限量的一半。

「龍角散」 Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick食6粒所攝入的糖含量已接近一天限量的一半，要注意份量啊！

8款零糖或低糖喉糖推薦（歸類為食品）

喉糖名稱 來源地 含糖量（每100克/每粒） 必妥碘喉糖檸檬蜜糖味 奧地利 0/0 Fisherman's Friend Mint Mint Flavour Lozenges 馬來西亞 0/0 Fisherman's Friend Sweet Lime Menthol Flavour Lozenges 馬來西亞 0/0 美國生達無糖川貝枇杷糖 昆明 0/0 Ricola Lemon Mint Swiss Herb Lozenges Sugar Free 瑞士 0/0 龍角散Ryugakusan Throat Cdy Citrus 日本 0/0 龍角散草本潤無糖喉片(蜂蜜檸檬味) 日本 0/0 金嗓子喉寶（無蔗糖）都樂含片糖果 中國 1.1/0.02

