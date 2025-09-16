喊范姜一日男友遭炎上 俐蓁沈澱自省1個月

▲俐蓁（如圖）上個月因失言喊范姜彥豐為一日男友而遭炎上，沈澱1個月後她今（16）日出席記者會時表示，她已理解謹言慎行的重要性，如有需要，她願意跟粿粿道歉。（圖／XG娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 男星范姜彥豐和前中信兄弟啦啦隊成員粿粿傳出婚變風波之際，啦啦隊女神俐蓁正好發行新單曲〈遇見愛〉，邀請范姜彥豐擔任MV男主角，當時范姜彥豐曾留言稱讚：「好會唱，好好聽。」而俐蓁則回覆他：「謝謝我的一日男友。」俐蓁因這段曖昧對話而遭到炎上，沈澱1個月後她今（16）日出席記者會時表示，她已理解謹言慎行的重要性，如有需要，她願意跟粿粿道歉。

▲俐蓁（如圖）今（16）日出席記者會，提及上個月因喊范姜一日男友遭炎上事件，她表示已好好反省，謹言慎行的重要性。（圖／XG娛樂提供）

留言喊范姜一日男友 俐蓁遭炎上

俐蓁私下和范姜彥豐並無交集，在〈遇見愛〉上線時，因想延續MV中的甜美浪漫氛圍，遭批評為綠茶，甚至被撻伐，家人也一度被肉搜公布，讓她相當難受，她表示，「沒想到我和朋友的開玩笑，引發這麼大的風波，是我沒有謹慎發言，未來會提醒自己要更加謹言慎行。」

廣告 廣告

事隔1個月，俐蓁表示，回想每一個細節確實要道歉，「不能因為平常大喇喇的個性，和朋友們聊天、開玩笑就忘記分寸，鬧出這麼大的風波，真的深感抱歉，未來會更加謹言慎行，以免再犯同樣錯誤。」而面對網路爆料她個性很衝動，俐蓁也坦承當時真的比較衝動，「回頭看過去的自己很像小屁孩，都用情緒在處理事情，現在想想會生氣當時的自己，實在太衝動了。」

▲俐蓁（如圖）因失言風波遭網友炎上，家人也被肉搜。（圖／XG娛樂提供）

誤會大了！俐蓁憂牽扯家人

俐蓁表示，這次真的誤會大了，她心疼家人因此受到牽連，個人隱私被網爆，讓她相當心疼，事情發生後，至今都不太敢接家人電話，僅透過簡訊報平安，怕接起電話會瞬間淚崩，為了保護家人她也到警察局備案，公開呼籲不應該牽扯家人。

面對詢問是否會和粿粿道歉，俐蓁表示：「如果對方需要，我會道歉。」俐蓁表示，MV中的故事是一場白日夢，一切都只是自己的幻想而非事實，強調自己沒有暈船這場因為玩笑而引發的軒然大波，正是因為她沒有謹言慎行所造成的結果，當被問及是否後悔，俐蓁也表示：「不後悔，可能都是必經之路，外界的聲音都是參考，我不喜歡可以選擇不聽，但一定要把謹言慎行刻在臉上。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

俐蓁喊想抱范姜彥豐久一點遭噴、前男友面前嗆聲！遭爆黑料一籮筐

俐蓁是誰？衰捲粿粿婚變、出道史一覽 還是李素泳、朴恩惠學姐

不甩粿粿？俐蓁認想抱范姜彥豐久一點 遭炎上道歉了：沒考慮周全