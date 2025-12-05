喜憂參半 歐股互有漲跌

我總是相信，真正的投資機會往往藏匿在人類想像力的邊緣。2025年，人工智能（AI）不再是科幻小說的題材，而是正以驚人速度重塑全球經濟格局。 近日，在華盛頓肯尼迪中心的美沙投資論壇上，特斯拉（Tesla）與xAI行政總裁馬斯克（Elon Musk）與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）同台對談，兩位科技巨擘的發言猶如一劑強心針，為AI產業注入了無限期待。 馬斯克預言，AI與機器人將在10至20年內讓「工作成為選項」，甚至讓「金錢變得無關緊要」；黃仁勳則強調，AI將帶來「革命性轉型」，讓人類生產力爆發，創造數兆美元的新產業。 這是基於事實的藍圖——從英偉達的財報數據到特斯拉的Optimus機器人原型，都證明AI正從邊緣走向主流。對投資人而言，這是難得的時刻：AI相關股票不僅已展現強勁漲勢，更將在未來數年引領一波牛市。 本文將剖析這兩位企業家的視野，結合最新新聞與市場數據，論證為何現在正是布局AI股票的黃金期。

Fortune Insight ・ 11 小時前