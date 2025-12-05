喜憂參半 歐股互有漲跌

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊
本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。 《北向財經》報導，在日債暴跌的背後，日相高市早苗成為鉅亨網 ・ 12 小時前
監管出手｜大山教育涉財務造假 證監會勒令停牌 主席周一突辭任
香港證監會發佈通告指，創業板上市公司大山教育（9986）涉嫌財務造假，懷疑公司向監管機構遞交偽造銀行結單，導致其截至2023年6月底及2023年12月底的銀行結餘數據被嚴重誇大，涉款分別達3,640萬港元及7,630萬港元，分別佔其已公佈資產淨值的19%及55%。證監會亦質疑大山教育於2022年的軟件開發及英國收購交易並非真實，事件或成為近年創業板首宗大型財務造假個案。BossMind ・ 1 天前
有錢到煩惱！英偉達現金暴漲 不併購改投資「養AI生態圈」
根據《CNBC》周四 (4 日) 報導，人工智慧 (AI) 晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正面臨一項罕見問題：手上現金實在太多。隨著 AI 浪潮推升企業估值與獲利能力，英偉達資產負債表快速膨脹，旗下資金實力已成為全球科技業最受矚目的焦點之一。投資人與產業界開始追問：英偉達究竟會如何使用這筆龐大現金？鉅亨網 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│留意穩定慢升股（曾淵滄）
本地銀行股之所以能跑贏恒指的另一個理由是本地樓價已經證實見了底，目前最新的中原城市領先指數已經創下一年半新高，炒樓現象也已經出現。樓價好，銀行也好，壞賬會減少，借錢買樓的人會增加。長期以來，按揭貸款是本地銀行最重要的業務之一。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美減息救不了經濟？答案不在利率
《彭博》周五報導，市場認為聯準會高機率將在下周再次降息，但效果恐怕不如以往。利率敏感產業如房市，因房價仍在歷史高點附近、民眾又擔心就業前景，降息帶來的好處有限。製造業則因川普關稅政策反覆不定而暫緩投資，這也非降息能解。鉅亨網 ・ 5 小時前
FI專欄｜AI概念股一往無前：馬斯克和黃仁勳在賭什麼？｜林中榕
我總是相信，真正的投資機會往往藏匿在人類想像力的邊緣。2025年，人工智能（AI）不再是科幻小說的題材，而是正以驚人速度重塑全球經濟格局。 近日，在華盛頓肯尼迪中心的美沙投資論壇上，特斯拉（Tesla）與xAI行政總裁馬斯克（Elon Musk）與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）同台對談，兩位科技巨擘的發言猶如一劑強心針，為AI產業注入了無限期待。 馬斯克預言，AI與機器人將在10至20年內讓「工作成為選項」，甚至讓「金錢變得無關緊要」；黃仁勳則強調，AI將帶來「革命性轉型」，讓人類生產力爆發，創造數兆美元的新產業。 這是基於事實的藍圖——從英偉達的財報數據到特斯拉的Optimus機器人原型，都證明AI正從邊緣走向主流。對投資人而言，這是難得的時刻：AI相關股票不僅已展現強勁漲勢，更將在未來數年引領一波牛市。 本文將剖析這兩位企業家的視野，結合最新新聞與市場數據，論證為何現在正是布局AI股票的黃金期。Fortune Insight ・ 11 小時前
上市潛水｜遇見小麵首日即跌近三成 早前捲入預製菜風波
內地連鎖麵店遇見小麵（2408）首日上市掛牌，上市首日價格即「潛水」，原7.04元定價開市即報5元，下跌2.0...BossMind ・ 9 小時前
不能靠輝達！寒武紀目標擴產三倍搶市 中國AI晶片拚自立
《彭博》周四 (4 日) 援引知情人士消息報導，中國人工智慧 (AI) 晶片設計商寒武紀科技 (Cambricon Technologies Corp.)(688256-CN) 正大幅擴產，目標在 2026 年把產量提高逾 3 倍，以搶占華為鉅亨網 ・ 1 天前
新世界發展債務置換未達目標 僅獲相當於計畫金額72%的支持
【彭博】— 由香港最富有家族之一控制的房地產開發商新世界發展未能獲得債權人對其至關重要的債務置換計畫的充分支持。Bloomberg ・ 2 天前
招商證券:料內地互聯網2026財年利潤增長逾16% 首選3股
招商證券國際發表報告指，預測2026年AI模型整合加速。美國在強大的智能體與多模態方面領先，但中國正通過高效的開源模型迅速縮小差距，為全球市場帶來激烈競爭。雲端資本開支維持高位，以滿足激增的推理需求。AI智能體將引發2026年的流量入口大戰。內地互聯網方面，AI廣告與遊戲推動騰訊(00700)增長，本地生活競爭理性化對阿里巴巴(09988)構成利好。AI升級及成本效率優勢助力出海擴張(雲、電商、內容)加速。預計2026財年收入增長超過10%，利潤增長超過16%。該行的首選標為騰訊港股及、阿里巴巴及嗶哩嗶哩(09626)美股(BILI.US)，對騰訊港股目標價為766港元。 (LF)infocast ・ 17 小時前
下周減息成定局 高盛：2026年底前利率恐跌穿3%
最新交易數據顯示，交易員正以空前力道押注 Fed 將進一步減息，而 Fed 下一任主席人選的爭議更令市場神經緊繃。鉅亨網 ・ 17 小時前
Netflix擬斥720億美元收購華納兄弟電影和串流媒體資產
Netflix(NFLX)周五宣布達成最終協議，以現金和股票收購華納兄弟探索頻道(WBD)部分資產，包括其電影和電視工作室、HBO Max和HBO，涉及總代價720億美元。AASTOCKS ・ 5 小時前
遇見小麵暗盤跌14% 賬蝕500元
內地現代中式麵館餐飲集團遇見小麵（2408.HK）今天掛牌，昨日暗盤表現插水。該股在富途暗盤收報6.04元，較發售價7.04元低水14.2%或1元，成交約1893萬元；一手500股，賬蝕500元。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國GPU新貴摩爾線程 散戶認購倍數創三年來之最
【彭博】— 中國圖形處理器(GPU)設計廠商摩爾線程周五即將上市。此前作為上海科創板今年最大的IPO項目，摩爾獲得了散戶的強勁申購，凸顯中國投資者對於本土人工智能晶片行業的信心。Bloomberg ・ 19 小時前
瑞銀資產管理: 中國低利率下高股息股票仍具吸引力
瑞銀資產管理發布2026年投資展望，瑞銀資產管理中國股票主管施斌表示，中國股票估值仍具吸引力，包括長線基金和對沖基金在內的全球投資者，正在積極參與中國股票的基石投資與二級市場交易。他續稱，當前外資大多選擇通過ETF的方式進入中國市場，意味着市場仍處「技術性修復」階段，要實現持續資金回流，投資者仍須看見結構性改革的持續推進，與可持續性增長的跡象。中國股票的估值還遠沒有到「過熱」的程度，下一階段的市場走向將由基本面驅動。施斌指出，「十五五」規劃釋放出從「數量擴張」到「可持續與創新驅動增長」的轉型訊號。高質量增長的主線有望成為未來12個月行業板塊輪動和估值切換的關鍵力量。在基本面持續改善的背景下，創新板塊仍然保持穩健增長，高股息價值將與創新增長雙線並行，在中國低利率環境下，高股息股票仍具吸引力，部分龍頭股息率超過5%。#瑞銀資產管理 #ETF #中國股票 (CW)infocast ・ 1 天前
Alphabet的AI晶片被譽為「獨門秘籍」 或可為其創收近萬億美元
【彭博】— Alphabet Inc.的投資者日益確信，該公司的晶片業務將成為其未來收入的重要成長引擎。Bloomberg ・ 1 天前
世界黃金協會最新研判：2026年國際金價再漲30%
世界黃金協會（WGC）周四（4 日）發布的報告顯示，今年黃金的表現亮眼，不斷刷新歷史紀錄，以當前價位計算，2026 年黃金價格有望再上漲 15% 至 30%。鉅亨網 ・ 22 小時前
主播手記│AI泡沫論已失效？2026年繼續炒！（Season）
摩通大力看好中國股市，摩通建議投資者2026年要留意四大概念，首先是中國AI生態系統相關股；第二類是注重海外擴張的領導者；第三是反內捲概念，優先考慮再生能源相關股；最後則是K型復甦中的消費概念股。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
大茶飯│京東系新股 宜短不宜長（青冰）
京東工業只得四百多億市值，除非在上市後有上佳表現，保持在七、八百億元一段時間，換言之是要升一倍，才有機會問鼎藍籌之位。因此，計來計去，入港股通還是最靠譜，最快可以到達的目標。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
兜兜轉轉七個月 滙豐最終把主席一職交給了穩妥的「自己人」
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前