超過半數人都不敢吃的壽司？受人喜歡＆討厭的壽司食材大調查

隨便問一位外國人「說到日本的美食會想到什麼」，應該有超過一半的人都會回答「壽司」，因為壽司可說是最常出現在海外媒體上的日本經典美食，所以壽司也是外國觀光客來到日本時必吃的食物之一。而經常可以聽見外國人侃侃而談自己喜歡的壽司，不過討厭的壽司種類似乎是比較少耳聞，所以這次我們訪問了17位居住在日本的外國人壽司喜好，一起來看看有哪些壽司是外國人也讚不絕口、哪些是討厭到讓人難以啟齒吧！

※本文純屬受訪者個人意見

理由五花八門的壽司人氣No.1－「鮪魚」

「鮪魚」是日本壽司的經典款之一，也是最受到外國人愛戴的人氣No.1，獲得了不少肯定的意見回答。

「雖然鮪魚的口感很不可思議但很好吃，加上我本人很愛吃酪梨，所以我特別愛吃用海苔捲起來的鮪魚酪梨壽司捲！」（美國／二十多歲／女性）

「很像肉所以很好吃」（法國／二十多歲／男性）

「在日本以外的國家雖然很常以鮭魚作料理，但吃壽司的話最愛的反而不是鮭魚，因為說到壽司果然就是要吃鮪魚呀，我最喜歡吃鮪魚中腹（中トロ）了，最後再用一貫鮪魚大腹（大トロ）當收尾也很讚！」（韓國／三十多歲／男性）

「我喜歡鮪魚的味道，鮪魚大腹is NO.1！」（法國／三十多歲／男性）

對於最喜歡的壽司這問題，回答鮪魚的外國人背後的原因也是各自有異，其中還有人是因為鮪魚吃起來像肉所以喜歡，相當特別。就結果上來看年輕一輩的外國人都很喜歡吃鮪魚壽司。

人氣與鮪魚並駕齊驅！日本人也最愛的「鮭魚」

在外國人之間人氣與鮪魚並駕齊驅的就是鮭魚，而鮭魚正好也是日本人去吃迴轉壽司時必點的一款壽司。

「美國的壽司店也會有鮭魚，所以鮭魚對我來說並不陌生。人來到日本之後去迴轉壽司店我也都會吃」（美國／二十多歲／女性）

「鮭魚都不會有那種魚味所以我很愛，尤其是油脂的部份特別棒」（中國／男性／二十多歲）

「最喜歡鮭魚了！每次去都必點！」（韓國／二十多歲／女性

除了與鮭魚本身味道相關的意見之外，也有不少與鮭魚相關的有趣外國資訊。

「日本的家庭餐廳有很多以鮭魚為主的小菜呢。韓國的話會有像自助吧一樣的沙拉區，但鮪魚才是主流就是了」（韓國／三十多歲／男性）

「說到鮭魚壽司很多美國人第一個想到的會是加州捲之類的壽司捲」（美國／二十多歲／女性）

正因為鮭魚對外國人來說是母國也吃得到的食材，所以才能無所畏懼的在日本品嚐試吃並發現它的美味呢。

超過半數人都不敢吃！外國人最討厭的壽司No.1究竟是？

接著就要來公開外國人不敢吃、不喜歡吃的壽司，究竟是哪款壽司讓許多外國人都舉雙手投降呢？

「花枝烏賊那類的啊。生的花枝我真的無法，烤過的話倒是很愛」（美國／二十多歲／女性）

「花枝吃起來很硬又難咬，不太喜歡」（法國／二十多歲／男性）

「我討厭生花枝那種軟軟滑滑的感覺。看起來恐怖就算了，連味道也很奇怪」（法國／二十多歲／男性）

「烤花枝我會吃但花枝壽司不吃，因為生花枝吃起來沒味道啊」（中國／二十多歲／男性）

直接吃活體花枝或還在動的觸腳太恐怖了、外觀就不能接受、生吃烏賊等等，外國人提出了各種不喜歡花枝壽司的理由。不過如果烤熟的話就會吃，甚至還有人說很愛，只是生熟的差異就有如此兩極的反應也挺讓人意外。

不習慣生吃的東西都母湯！

除了花枝之外還有各種外國人不敢吃的生食壽司，其中更有單純因為「是生的」所以拒吃的。

「鮭魚卵！因為魚卵是生的所以不吃，而且它的外觀我也不喜歡」（美國／二十多歲／女性）

「生的蝦子都會有個很強烈的味道，所以我從來沒有動過吃它的念頭」（法國／二十多歲／男性）

「因為我不習慣吃生的，所以鮭魚卵我就吃不太習慣。其他像是醋鯖魚也幾乎全是生的，還有蝦蟹類的我也不會想嘗試」（韓國／二十多歲／男性）

很多國家可能因為食物衛生條件比較難以控管，所以居民從小就不會有吃生食的習慣，也因此造就外國人不太敢吃生食的狀況，碰到使用生食當主角的壽司自然是不太喜歡囉。

大爆冷門！原本以為外國人應該不敢吃的東西居然深受好評

那麼接下來就來聽聽少數人的意見吧！這裡有一些原本小編以為會很多人討厭的壽司，其實是某些外國人的最愛呢。

「我特別愛吃海膽！海膽真的好吃」（中國／二十多歲／男性）

「最喜歡鰻魚跟穴子了！雖然我的國家好像很少人會吃鰻魚就是了」（美國／二十多歲／女性）

「我口味比較重，所以像穴子或海膽這種味道濃郁的壽司我特別愛」（澳洲／二十多歲／女性）

這裡有幾位外國人提出喜歡吃穴子或海膽，其中又以女性居多。喜歡穴子的人可能是因為穴子常會搭配甘甜醬油調味，吃起來特別有和食的感覺。至於海膽還有人說原本很討厭，但是吃到真正新鮮的海膽時才了解其中的美味，與之前吃的完全是不同級別的食物呀。

文化衝擊？各國與壽司相關的有趣逸聞

剛才的話題都是以壽司使用的食材為主，最後就來聽聽外國人分享他們個人對於壽司的幾個有趣想法或故事吧！

「我之前想要點鮭魚，結果有生鮭魚、炙燒鮭魚、下腹鮭魚之類的好多款，搞得我好混亂，完全不知道我想像中的鮭魚是指哪一種啊」（加拿大／二十多歲／女性）

「我之前和男友一起去吃壽司，看到『螃蟹味噌（カニミソ）』這東西，想說我喜歡吃螃蟹也喜歡味噌，以為單純只是螃蟹＋味噌所以就點了，結果送上來的東西有夠恐怖，那不是螃蟹的內臟器官嗎！我男友還吃得很開心，太嚇人了！」

「有一次我媽買了整箱蝦子，我晚餐吃蝦吃了整整一個月，害我現在看到蝦子就討厭，完全不想吃了。不過用海苔包著的炸蝦壽司捲我還是很愛」（韓國／三十多歲／男性）

還有人是在日本待了比較長一段時間，藉著此次機會將對於壽司的不滿一次宣洩。

「我完全不懂鮪魚哪裡好吃，鮭魚明明就比較好吃好嗎！我的日本朋友們請不要再推薦鮪魚給我了，我一點都不想吃！…呼，平常遇到人家推我吃鮪魚我都不能直言，趁這機會講出來舒服多了」（中國／二十多歲／男性）

這次關於「外國人喜歡＆討厭的壽司種類」的訪問可說是收穫滿滿，正是因為壽司如此受到世界各國人的喜愛與期待，所以光是壽司這主題就能夠每個人都侃侃而談，有人是原本在自己國家很討厭，但來到日本之後一吃就愛上，也有人是超愛吃熟的但生的完全不能接受，聽見了大家分享的各種意見與有趣小故事。希望未來不管是來自何處的人都能夠更為享受日本壽司的美味呀！

