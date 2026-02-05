【喜茶】今日限定！全新開心果茉王、茉王茶拿鐵茶飲買1送1

喜茶在Instagram宣布推出全新「開心果茉王」和「茉王茶拿鐵」，並在2月5日今天推出限定買一送一優惠！

—

日期：只限2026/02/05

地點：喜茶分店

＝＝＝＝＝＝＝

