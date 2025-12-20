【喜茶】K11 Art Mall店買1送1（即日起至21/12）

喜茶K11 Art Mall店慶祝開業，由即日起至12月21日，全場現製茶飲買一送一！另外，由12月22－28日，前100名到店畫靈感，免費飲喜茶；由12月29－31日到店消費送帆布袋（每日100個）；12月29日至1月12日期間，到店消費即可參與抽獎，100%有獎！

日期：即日起至2025/12/21

地點：尖沙咀 K11 Art Mall G層G32

