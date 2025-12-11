【喜茶】人氣「多肉青提」系列茶飲買1送1（只限11/12）

【Now Sports】阿特蘭大前鋒迪基達拉在周二擊敗車路士一役後，反諷敵軍翼鋒加拿曹賽前的言論。賽前，加拿曹（Alejandro Garnacho）聲稱自己已兩年沒有看過阿特蘭大的比賽，而這番話已徹底激怒這支意甲球隊的球員和球迷，甚至連意大利報章也指責這名阿根廷翼鋒目中無人。最終，阿特蘭大在這場歐聯比賽反勝車路士2:1，奠勝功臣迪基達拉（Charles De Ketelaere）賽後就這樣回應：「加拿曹說他對阿特蘭大了解不多，也許現在他知道我們了！他應該從都柏林奪得歐霸盃冠軍的那一刻起，就了解我們才對。」加拿曹在下半場67分鐘才後備入替，上陣後也沒有太大作為，反觀迪基達拉的數據十分突出，在比賽中貢獻1傳1射，而且完成了3次關鍵傳球，傳球成功率也高達八成七。

now.com 體育 ・ 16 小時前