跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
喝水也能幫助減重？ 研究曝：飯前30分鐘喝500cc，3個月就減2kg！
不少人想減重，卻不想刻意挨餓或進行高強度運動。其實，「多喝水」也是一種可能輔助減重的方式，而且做法相對簡單。
英國伯明罕大學一項研究指出，超重受試者在每餐飯前30分鐘飲用500毫升的水，連續12週後，體重平均比未在餐前喝水的受試者多減約2公斤。另有研究顯示，飯前喝水的族群，減重成效比對照組高出44%至100%。
研究認為，喝水可能透過幾個機制影響體重變化。首先，餐前補充水分可增加飽足感，佔據部分胃部空間，進而影響正餐的進食量。有研究指出，飯前30分鐘飲用500毫升水，食物攝取量可減少約22%，約等於少攝取74至60大卡。
其次，水分攝取也可能間接影響新陳代謝與飲食選擇。人體需要補充水分時，若選擇白開水，往往能減少含糖飲料如汽水、果汁、奶茶的攝取，進而降低額外熱量來源。此外，水分也是脂肪代謝過程中不可或缺的條件，脂肪分解初期需要水分參與水解反應，水分不足時，代謝效率可能受到影響。
至於每天該喝多少水，營養師普遍建議，一般成年人每日水分攝取量約為1500至1700毫升，或以體重乘以30毫升作為參考。例如體重50公斤者，每日至少應補充約1500毫升水分。實際需求仍會依氣候、活動量與運動狀況有所調整。觀察尿液顏色也是常見的判斷方式，呈淡黃色或接近稻草色，通常代表水分攝取足夠。
部分案例也分享了喝水與體重變化的經驗。澳洲一名單親媽媽布提娜曾提到，自己在產後體重一度達到135公斤，後來透過大量喝水並搭配走路運動，一年內減去60公斤。她表示，喝水有助於控制食慾，讓飲食調整變得比較容易。
另一名55歲、原本體重78公斤的女性，則是透過調整喝水時間，每小時補充100至200毫升溫水，再搭配均衡飲食，體重降至61公斤。她分享，過去下午容易想吃零食，現在先喝水，進食衝動會明顯降低。
若想透過喝水輔助減重，實際做法以「少量多次」為原則，避免一次大量灌水。起床後、餐前30分鐘，以及運動前後，都是適合補充水分的時機；飲品則以白開水或無糖茶為主，並盡量減少含糖飲料的攝取。不過，實際減重效果仍與個人飲食內容、活動量與身體狀況密切相關。
延伸閱讀
空腹吃這5樣食物當早餐！40歲二寶媽減重13公斤 不挨餓也能溫和瘦身
其他人也在看
平價、專櫃盤點5款「免沖洗護髮」推薦！張員瑛也愛用它，這款宛若迷人偽體香
使用，方便快速的免沖洗護髮產品也相當必備，多管齊下照護、保養髮絲，才能有效養出最漂亮的夢幻逸髮，BEAUTY編盤點2025「免沖洗護髮」產品，不同劑型、用髮與族群通通詳解，且平價、專櫃通通有！Beauty美人圈 ・ 1 小時前
GU找來前Marni創意總監Francesco Risso入主！首系列預計2026秋冬亮相＋與UNIQLO出聯名
UNIQLO有Clare Waight Keller創意總監，姊妹品牌GU也來個猛烈消息，迅銷集團（Fast Retailing Co.）宣布任命意大利著名設計師Francesco Risso出任GU創意總監，也就是前Marni創意總監要把設計帶到來GU，讓小資一族有更多藉口買GU了！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「減脂早餐」只吃豆漿+水煮蛋？營養師警告：這樣吃更難瘦，小心還會掉髮、失眠！
原來正確的減脂早餐公式是這樣：先保留豆漿＋水煮蛋，再加一塊地瓜補足天然低GI碳水，能讓血糖穩、精神更好。接著放一顆小番茄，或換成藍莓、奇異果的低糖水果，補上維生素與纖維，把營養拼圖更完整。但還沒結束，因為沒有優質油脂，很多營養素其實吸收不起來！所以最後再抓...styletc ・ 1 天前
保健食品吃錯時間＝白吃！B群、膠原蛋白、益生菌、魚油什麼時候吃最好？營養師一次告訴你
買了一櫃保健食品，卻常常卡在「到底什麼時候吃才對」？不少30～40歲女性最在意的保健品，像是膠原蛋白、維生素C、維生素B群、益生菌與魚油，幾乎天天都會補充，但早上吃、晚上吃、空腹還是飯後，甚至能不能一女人我最大 ・ 1 天前
香港男性骨盆健康：被忽視的隱疾與治療之路
在亞洲及香港，男性骨盆健康長期被忽視。一般大眾習慣將骨盆健康問題與女性聯繫在一起，尤其是與產後或中年婦女有關的議題[1]。然而，男性同樣可能因年齡、壓力、慢性疾病(如高血壓，糖尿病) 、腰盆及神經創傷、手術或不良生活習慣等因素，而出現出現各種骨盆健康及骨盆底肌肉問題，例如尿失禁、性功能障礙、持續下腹或會陰疼痛等[1][2]。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
流感︱美國流感疫情升溫 至少 5000 人死 12 萬人住院 求診比例創近 30 年新高︱Yahoo
【Yahoo健康】美國流感疫情持續升溫，最新數據顯示，今年美國因流感死亡的人數已達至少 5,000 人，因流感求診的醫生門診比例更創下近數十年新高。Yahoo 健康 ・ 1 天前
京東互聯網醫院日均問診諮詢量逾50萬
內媒報道，京東健康互聯網醫療業務負責人於近日透露，京東互聯網醫院作為國內首批取得牌照的獨立設置型互聯網醫院之一，日均問診諮詢量超過50萬，客戶滿意度達98.9%。 京東互聯網醫院也重點加強專科專病服務體系的建設，目前已陸續升級皮膚醫院、精神心理中心及中醫院，並於去年新增男科與腫瘤專科，與全國知名專家共建專病工作室。 目前，京東健康(06618.HK)已建成覆蓋「醫、檢、診、藥」的一站式閉環服務。從線上問診、檢驗單開具、護士上門檢測，到報告解讀、藥品配送，用戶足不出戶即可完成全流程診療。此外，還支持全國多城市的影像檢查預約，進一步拓展服務邊界。 此外，京東互聯網醫院還積極探索「醫院場景線上化」模式，通過DTP服務、線上線下聯動公益項目等形式，幫助品牌實現院內院外場景貫通。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
研究：停用減重藥後 體重及健康問題不足兩年內反彈
《路透》報道，《英國醫學雜誌》(The BMJ)最新大型分析研究顯示，停止使用減重藥物後，體重與健康改善效果難以維持，藥物對體重和心血管健康的好處平均在不足兩年內消失。 研究收集了37項臨床試驗數據，涵蓋逾9,000名肥胖或超重患者，這些患者曾接受18種減重藥物治療。結果顯示，停藥後患者平均每月體重反彈0.4公斤，約1.7年後回到治療前體重；而血壓、膽固醇等心血管健康指標則在1.4年內回到基準水平。 約半數患者使用GLP-1類藥物(如Ozempic、Wegovy和Mounjaro)。雖然這些藥物的減重效果更顯著，但停藥後體重反彈速度也更快，平均每月增加0.8公斤。研究人員指出，儘管這類藥物的初期減重幅度較大，但患者大多在1.5年內回到原本體重，與其他藥物相差不大。 專家提醒，肥胖是一種慢性易復發的疾病，若無持續干預，療效難以維持，未來或需針對體重反彈問題制定公共衛生應對策略。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
恒瑞醫藥(01276.HK)子公司創新藥瑞拉芙普獲上市批准
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，子公司蘇州盛迪收到國家藥品監管理局通知，批准公司自主研發的1類創新藥瑞拉芙普α注射液上市。批准的適應症為本品聯合氟尿嘧啶類和鉑類藥物用於經充分驗證的檢測評估PD-L1陽性的局部晚期不可切除、復發或轉移性胃及胃食管結合部腺癌的一線治療。(de/d) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
阿里健康(00241.HK)夥梅爾森醫藥首發全球首款嬰兒血管瘤外用新藥
阿里健康(00241.HK)與北京梅爾森醫藥宣布達成戰略合作，雙方將在兒童專科創新藥領域展開深度合作，推動全球首款獲批用於治療增殖期淺表性嬰兒血管瘤的外用創新藥貝美淨(馬來酸噻嗎洛爾凝膠)全渠道首發。 該產品將於下周二(13日)在阿里健康平台全網獨家首發，雙方還將聯合啟動「嬰兒血管瘤關愛計劃」，涵蓋專家諮詢、科普直播、用藥指導及公益援助等多項服務，構建以患兒為中心的全周期健康管理生態。 貝美淨由北京梅爾森醫藥歷時十二年研發，是全球首個針對該適應症的外用凝膠劑型。其三期臨床試驗數據顯示，在121例初生至半歲患兒中，治療24周後臨床治癒率達60.7%，整體有效率為89.4%，安全性良好。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
綠葉製藥(02186.HK)若欣林新適應症上市申請獲受理
綠葉製藥(02186.HK)公布，中國國家藥品監督管理局藥品審評中心已正式受理集團1類創新藥若欣林(鹽酸托魯地文拉法辛緩釋片)的新適應症上市申請，擬用於治療廣泛性焦慮障礙。這是該產品自2022年11月獲批上市用於治療抑鬱症後的又一里程碑。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
衞生防護中心：夏季流感季節已完結 冬季流感季節即將到臨 籲高危人士盡快打針
衞生署衞生防護中心今日(8日)宣布，夏季流感季節已經完結。季節性流感活躍程度在過去數周持續下降，並於最近一周降至基線水平以下。但隨着天氣漸轉寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，故中心強烈呼籲仍未接種2025/26年度季節性流感疫苗的人士，特別是孕婦、長者、兒童及長期病患者等高危人士，應盡快接種，以減低因流感而出現併發症和死亡的風險。 中心總監徐樂堅醫生稱，本港自去年9月初踏入夏季流感季節，季節性流感活躍程度於去年10月中下旬達到最高水平後開始輾轉回落。最新的監測數據顯示，最近一周(2025年12月28日至2016年1月3日)的呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為4.08%，同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.23宗，兩者皆降至低於基線水平(分別為4.94%和每一萬人0.27宗)，中心確定夏季流感季節已經完結。本港於去年9月初宣布進入夏季流感季節，共持續了約四個月，夏季流感季節較過往遲開始。 今次的季節性流感季節流行的主要病毒為甲型(H3)流感病毒。與季節性流感相關的嚴重或死亡個案和以往一樣，主要影響「一老一幼」。今個夏季流感季節錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個AASTOCKS ・ 23 小時前
螞蟻阿福月度活躍用戶增至3000萬 每日解答1000萬個提問
中國公共衛生媒體《生命時報》最新問卷調查顯示,人工智能醫生服務獲得國內醫生廣泛支持。調查訪問了約500名來自中國三甲醫院的醫生,逾70%受訪醫生會向大眾推薦使用 AI 醫生服務,以解答日常基礎健康疑問。螞蟻集團旗下 AI 原生健康應用「螞蟻阿福(AQ）」，成為調查中最多醫生推薦使用的平台。據最新資料,截至2026年1月,螞蟻阿福累計擁有3000萬月度活躍用戶(MAU),每日解答超過1000萬個健康提問。 螞蟻集團2025年6月推出 AQ,針對尚未需要前往醫院就診的日常健康需求而設計,解答用戶的健康疑問。同年12月,AQ 在國內升級為「螞蟻阿福」,提升健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能,協助用戶構築健康防線。 (BC)#螞蟻阿福 #AQinfocast ・ 22 小時前
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 34 分鐘前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
尖沙咀Fortnum & Mason結業！1.25撤出旗艦店 突發低至4折清貨 皇室御用茶葉/餅乾最後召集
尖沙咀 K11 MUSEA 再有震撼變動！於 2019 年進駐、標榜品牌「全球唯一海外分店」的英國皇室御用食品品牌 Fortnum & Mason，今日正式宣布將於 2026年1月25日 結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。官方更突發宣布推出「低至 4 折 (Up to 60% off)」的告別優惠，想平價入手皇牌茶葉、餅乾的朋友，絕對要把握最後機會去掃貨！Yahoo Food ・ 1 小時前