喝酒＝喝油！醫師警告：酒比甜食還可怕，小禎也靠戒酒3個月甩肉20kg

相信不少人都聽過「喝酒＝喝油」這句話，想減肥就要先戒酒。最近《女人我最大》節目就邀請到內科暨功能醫學專家洪程睿醫師，解析不同肥胖體型的潛在原因，現場來賓若熙娘娘更是直接發問：「喝酒到底會不會讓人變胖？」醫師的答案很肯定：「會！」究竟為什麼呢？

背厚、虎背熊腰？可能與胰島素有關

節目中，多位來賓分享了自己的體態困擾。若熙娘娘提到自己最在意的，就是背部厚實，看起來很壯。洪程睿醫師解釋，這類「虎背熊腰」的體型，往往與胰島素分泌過高有關。當日常飲食中含有過多的糖分，如手搖飲、甜點，就容易造成血糖大幅波動。長期下來，不僅會讓脂肪囤積，還可能造成腸道菌叢失衡。

醫師補充，如果長時間讓胰島素高頻率分泌，身體可能逐漸產生「胰島素阻抗」，也就是細胞對胰島素反應變差，這往往是糖尿病前期的警訊。若再不改善，便有可能演變為糖尿病。對於這類族群，他建議嘗試間歇性斷食，例如「168斷食法」，並搭配「乾淨飲食」，選擇天然原型食物、避免高糖高油加工品。這樣一來，血糖與胰島素波動就能被控制住，減脂效率也會更好。

酒精＝隱形脂肪！為何喝酒容易胖？

那麼，酒精和發胖到底有什麼關聯？洪程睿醫師直言：「喝酒真的會胖！」雖然酒精具有利尿作用，但本質上幾乎等同於在喝脂肪。不論是烈酒還是紅酒，熱量都不容小覷，還會影響血糖波動。加上飲酒時常伴隨高熱量的下酒菜，更容易讓脂肪快速累積。

這也是為什麼許多人在戒酒後，不僅身材明顯變瘦，連皮膚狀態和精神氣色都跟著提升。畢竟，酒精在肝臟代謝的過程中會優先消耗能量，讓脂肪燃燒效率下降，長期下來自然容易發胖。

戒酒後暴瘦的明星案例

明星們就是最好的活生生例子。像小禎，過去體重最高曾達到105公斤、體脂高達41%。後來她為了健康與女兒毅然決定減重，靠著運動與飲食調整，8個月內就狂瘦40公斤、體脂一度降到13.5%，體重更是穩定維持多年不復胖。她的成功秘訣除了「少吃多動」，每天2小時運動、有氧搭配重訓、飲食順序先蛋白質再蔬菜最後才是澱粉之外，還有一個關鍵：戒酒。

雖然小禎平時沒有酗酒習慣，但她認為即使偶爾小酌，也會影響身體的修復與休息，因此決心戒酒戒辣，讓身體維持最佳狀態。當時戒酒後，3個月就瘦了20公斤，可見酒精對身材管理的影響有多大。如今她不僅體態纖瘦，氣色和狀態也維持在高峰。

找到適合自己的方法最重要

減重方式並非一體適用，像斷食、戒酒或高強度運動，都需要依照個人身體狀況來調整。最核心的原則依舊是「飲食均衡、規律運動、避免過量酒精」。當身體代謝健康穩定，體態自然會跟著改善。

所以說，想要減肥卻又常喝酒的人，不妨先嘗試把酒精從生活中剔除，或至少大幅減少。畢竟「少喝一杯，少囤一圈」，當你真正感受到身體的變化，就會明白戒酒的價值。

封面及內文圖片來源：女人我最大YT，IG@karenhu1984，shutterstock

