喬治亞執政黨地方選舉勝出 群眾抗議警射催淚彈和水砲

（法新社特比利西4日電） 喬治亞執政黨喬治亞之夢今天在地方選舉中獲勝，警方對試圖闖入總統府的反政府示威者發射催淚瓦斯與高壓水砲，數以萬計民眾響應在野陣營「拯救民主」的號召走上街頭集會。

這場今天舉行的選舉，是執政的民粹派喬治亞之夢（Georgian Dream）自1年前具爭議的國會選舉以來首次面臨選舉考驗。那場選舉曾讓這個黑海國家陷入動盪，並促使歐盟實際上凍結這個歐盟候選國的入盟申請。 中央選舉委員會表示，在近75%的投票所完成開票後，喬治亞之夢在所有地方議會取得多數席次，得票率超過80%。

根據選委會，執政黨候選人在所有城市的首長選舉中都以壓倒性優勢獲勝。

在示威活動之前，當局誓言將對那些被視為企圖發動「革命」的人採取強硬回應。

法新社記者看到，數以萬計民眾揮舞喬治亞國旗與歐盟旗幟，湧入首都特比利西的自由廣場（Freedom Square），參加主辦單位稱為「國民大會」的集會。

經過數月對獨立媒體的突襲、對公民社會的限制，以及數十名反對派人士與維權者遭監禁後，原本不引人注目的地方選舉如今變得攸關重大。

歌劇明星出身的維權人士布爾楚拉澤（Paata Burchuladze）出席自由廣場的集會，他宣讀一份聲明，宣布「權力回歸人民」，並指責政府「不具正當性」，同時宣布國家進入過渡階段，現場響起熱烈掌聲。

隨後，示威者遊行至總統府並試圖闖入，導致執法部門發射催淚瓦斯與高壓水砲，抗議民眾則搭建路障並將其點燃。人群在午夜過後不久逐漸散去。