喬治克隆尼入籍法國 川普狠酸：當地治安慘不忍睹

（法新社華盛頓31日電） 針對好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）取得法國國籍，美國總統川普今天表示，他很歡迎巴黎接收這位影星，同時他也藉機對法國大肆抨擊。 川普政府一向支持歐洲的反移民政黨，他表示，美國重要盟友法國的治安與移民問題「慘不忍睹」。

法新社29日看到的一份官方法令顯示，曾獲奧斯卡獎肯定的喬治克隆尼、他的妻子阿瑪爾克隆尼（Amal Alamuddin Clooney）以及兩名子女已取得法國國籍。 川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「好消息！喬治和阿瑪爾克隆尼這兩位史上最爛的政治預言家，已經正式成為法國公民。可惜法國因為對移民問題處理得慘不忍睹，正面臨重大的犯罪問題。」

川普於跨年夜接連發文指出，法國目前的處境與民主黨籍前總統拜登執政時期的亂象如出一轍。曾演出「瞞天過海」（Oceans Eleven）的喬治克隆尼長期力挺民主黨並協助募款，對川普的批判更是不遺餘力。