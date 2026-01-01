喬治克隆尼法語不佳仍入籍法國 法官員批：這是雙標

（法新社巴黎31日電） 法國內政部部長級代表韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）批評好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）法語能力不足仍獲准入籍，並表示此舉顯示出「雙重標準」。 韋德倫對法國新聞電台（France Info Radio）表示：「就我個人而言，我能理解部分法國人對雙重標準的感受。我們必須謹慎看待我們所傳遞的訊息。」

然而，她的上司內政部長努涅斯（Laurent Nunez）以及外交部，均對這項決定表示支持並予以辯護。

根據民法法規，經外交部長提議，法國國籍可授予任何提出申請並會說法語之外籍人士，前提是其透過傑出貢獻，提升法國的國際影響力，並促進法國國際經濟關係的繁榮。

但喬治克隆尼坦承，儘管上了數百堂課，他的法語仍然很差。

根據2026年1月1日生效的新移民規定，申請人需要出示證明，顯示其法語程度足以進入法國大學，同時還必須通過公民知識測驗。

在南法置產的喬治克隆尼曾大力讚揚法國的隱私法，讓他的家人能免受國際媒體騷擾。

這位男星12月接受RTL電台採訪時，用英文表示：「我熱愛法國文化，也喜歡你們的語言，即便我上了400天課後仍然說得很糟。」

相較之下，他的妻子阿瑪爾則能說一口流利的法語，這位國際人權律師本身就具備英國與黎巴嫩雙重國籍。