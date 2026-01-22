喬科維奇晉級澳網第3輪

（法新社墨爾本22日電） 塞爾維亞名將喬科維奇今天在本屆澳洲網球公開賽丟掉第一個發球局。不過他接下來一分未失，終以6比3、6比2、6比2奪勝晉級第3輪。這也是他在大滿貫賽事中的第399勝。

這位24座大滿貫賽金盃得主只差一場勝利，就將成為史上首位在四大賽拿下400勝的選手。

喬科維奇（Novak Djokovic）這次遭到破發發生在第3盤的第6局，彷彿是他在為之後比賽練習戰術，於二發之後上網，卻截擊失誤而丟掉該局。

這個失誤讓以追求完美著稱的這位38歲老將扼腕。不過下一局他沒讓義大利對手馬斯特瑞里（Francesco Maestrelli）得到一分、迅速回破，取得5比2聽牌優勢，並於終局再次連拿4分，收下勝利。

喬科維奇此行目標摘下第11座澳網冠軍，也是生涯第25座大滿貫賽金盃，若能達成，將成為網壇史上最偉大球員。

喬科維奇以時而採取不尋常備戰方式著稱，其中包括在墨爾本（Melbourne）植物園擁抱一棵巴西無花果樹。

這位前球王透露：「那是我在墨爾本這裡最久的朋友。它總是在那裡療癒我的傷痛，陪伴著我。我們的友誼已經超過20年了。」

第4種子喬科維奇第3輪將遭遇世界排名第75的荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）。范德贊德舒爾普剛以7比6（8/6）、6比2、6比3擊敗中國選手商竣程。