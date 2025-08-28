喬科維奇晉級美網男單第3輪

（法新社紐約27日電） 塞爾維亞名將喬科維奇今天先丟1盤後連趕3盤，有驚無險晉級美國網球公開賽男單第3輪，2022年亞軍魯德則是鏖戰5盤後，仍不敵比利時選手科利尼翁，止步第2輪。

喬科維奇（Novak Djokovic）今天面對從會外賽晉級的美國選手斯瓦伊達（Zachary Svajda），先以6比7丟掉第1盤，但後來居上，以6比3、6比3、6比1連趕3盤，在艾許球場（Arthur Ashe Stadium Court）拿下勝利。喬科維奇正在追逐創紀錄的第25座大滿貫男單冠軍。

這位38歲傳奇球星自7月溫布頓網球錦標賽4強出局後，就沒有上場比賽過，抵達紐約之前，未參與大部分北美硬地巡迴賽。

他今天賽後表示，雖然狀態不佳，但希望越打越好。

這是喬科維奇生涯第19次晉級美網男單第3輪，追平美網最佳紀錄。接下來他將面對的對手，是稍早擊敗阿根廷選手科梅薩尼亞（Francisco Comesana）的英國好手諾瑞（Cameron Norrie）。

其他男子比賽方面，2022年美網亞軍、12號種子挪威選手魯德（Casper Ruud）鏖戰5盤，仍以4比6、6比3、6比3、4比6、5比7敗給比利時選手科利尼翁（Raphael Collignon）。

兩位地主選手，包括4號種子佛里茲（Taylor Fritz）以及17號種子提亞佛（Frances Tiafoe）雙雙晉級，前者4比6、7比6、6比2、6比4拍落南非選手哈里斯（Lloyd Harris），後者同樣打了4盤，以6比4、7比5、6比7、7比5力克會外賽打進來的美國同胞達姆（Martin Damm）。

女單賽事方面，球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天將繼續衛冕之路，對上非種子球員庫德梅托娃（Polina Kudermetova）。英國甜心拉杜卡努（Emma Raducanu）則延續首輪氣勢，6比2、6比1直落二痛宰會外賽打進來的印尼選手特恩（Janice Tjen）。

大會第4種子的美國好手皮古拉（Jessica Pegula）同樣直落兩盤，兩個6比3解決俄羅斯對手布林科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。