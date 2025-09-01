喬科維奇淘汰史特魯夫 晉級美網8強

（法新社紐約1日電） 網球名將喬科維奇今天在美網16強賽事中輕鬆擊敗對手史特魯夫（Jan-Lennard Struff），晉級8強。

38歲的喬科維奇以6比3、6比3、6比2的比分輕鬆擊敗世界排名第144的史特魯夫，與男子組最後一位美國選手、2024年亞軍佛里茲（Taylor Fritz）展開對決。

喬科維奇全程掌控比賽節奏，5次破發35歲的史特魯夫，但由於在多次換發時接受肩部治療，他的肩部再次顯露出疲勞的跡象。

「發球好絕對有幫助。我認為我上一輪和今晚的發球表現都很棒，」喬科維奇說。

「這有助於在場上更輕鬆。」

7號種子喬科維奇第14次闖入美網8強。他已經第80次參加大滿貫賽事，並第64次晉級8強。

喬科維奇下一戰對手是第4種子佛里茲，雙方過去10次交手均是喬科維奇獲勝，其中還包括以直落三擊敗佛里茲，最後拿下2023年美國網球公開賽冠軍。。