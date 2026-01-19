喬科維奇直落三取勝 澳網百勝到手

（法新社墨爾本19日電） 塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在澳洲網球公開賽男單首輪賽事，以直落三輕取對手，順利展開追尋生涯第25座大滿貫冠軍之路。

喬科維奇以6比3、6比2、6比2擊敗西班牙選手馬蒂內茲（Pedro Martinez），耗時兩小時便順利晉級。

這場勝利同時也是喬科維奇生涯在澳網拿下的第100場勝利，締造新里程碑。

現年38歲的喬科維奇在拉佛球場（Rod Laver Arena）面帶笑容地表示：「很高興再次回來，這裡絕對是我最喜歡的球場。」

「百勝的感覺非常棒。我在球場上一直是全力以赴，締造歷史是一大動力。」

喬科維奇第二輪將對上從會外賽晉級的義大利選手馬斯特瑞里（Francesco Maestrelli）。