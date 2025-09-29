單月網購騙案逾千宗呃3千萬 40宗月餅食品案涉款17萬

下周一是中秋佳節，不少商戶及市民會購買月餅和生果籃等送贈業務夥伴或親友，騙徒透過訛稱有應節食品出售伺機犯案。警方本月已接報超過1,100宗網購騙案，總損失近3,000萬元；當中涉及月餅等食品網購騙案逾40宗，損失金額逾17萬元。

臨近中秋，社交平台個人帳戶湧現放或求大量月餅券或現貨月餅帖文，而一般售價亦較零售價平，如一盒雙黃白蓮蓉月餅200元，較品牌優惠價平四分一；一些低糖奶黃月餅卡售150元，更平逾三成六。但警方提醒，想安心迎月，就要識得避開有「伏味」的網店。市民應選擇信譽良好的店舖或官方渠道購物，主動查證賣家背景，仔細留意專頁經營時間、管理人員地區、有否多次轉換名稱記錄以及專頁讚好是否多為非本地帳戶。付款前可善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查核網址連結、平台帳戶同收款戶口。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/單月網購騙案逾千宗呃3千萬-40宗月餅食品案涉款17萬/604258?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral