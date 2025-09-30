WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！
「六月初，我被緊急送往急症室，我的人生在那一瞬間彷彿停止了。」 －車炫承
現年34歲正值壯年，車炫承坦言起初難以接受患癌的事實，而且認為自己生活習慣健康，不飲酒、戒煙已久，已養成經常運動的習慣，突然患病為他的生活添上了強烈的恐懼及混亂。
「如今，時間流逝，我終於可以坦誠地表達我的心聲了。我目前正接受治療，每天默默地與病魔抗爭。」 －車炫承
他於影片中分享，自己住院第18天起開始掉髮，因而親自用剃刀剃光頭髮，減省每天看著頭髮逐根掉落的痛苦。穿上病人服的他對著鏡頭依然燦爛微笑，展現正能量及強大意志，讓網民及粉絲感到十分心痛。
由起初感到恐懼，現正努力而勇敢地面對病魔，車炫承在 IG 上發佈獨照笑容滿臉，看出他正積極面對病情。雖然已試鏡成功的演藝工作需即時停止，但他認為自己有能力戰勝病魔，再度站上舞台追夢。
「未來的路還很長，我會克服的。我的夢想和熱情依然存在，我堅持著，拼命地等待著有一天我可以再次站在舞台上，站在鏡頭前。」 －車炫承
車炫承在踏上演藝圈路後，由心而發地喜歡表演，而且病前一直有參與不同的試鏡。他正積極抗癌，期望有一天能再度在鏡頭前帥氣地與大家見面，希望他能盡快恢復健康！
「我衷心感謝所有有意無意支持我的人。我會克服一切，變得更強大、更溫暖。」 －車炫承
