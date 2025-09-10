《單身即地獄4》最意想不到CP成真？ 鄭裕陳爆戀上張泰晤

▲ ELLE.com.hk

韓國節目《單身即地獄》自播出以來就有着高人氣，日前播出第四季中，嘉賓鄭裕陳與張泰晤雖然在節目中沒有交集的愛情線，但日前卻爆出他們在節目結束後相戀，成為第四季中第一對能於現實中發展的戀人。

《單身即地獄4》中張泰晤一心追求最具人氣的女嘉賓李時安，更讓他立下了專一男的形象，不但成為好男人代表，節目結束後，他的IG 追蹤人數甚至升至近百萬；而鄭裕陳雖然和幾位男嘉賓未能發展成情侶，但也因為開朗形象成功圈粉。

其實早於節目播出不久，已經有網友發現兩人的手機殼上有同款貼紙，加上又相約出席《單身即地獄3》嘉賓崔慧善的 YouTube 節目，可見他們的關係不錯。

兩人早前又一起參加首爾東大門設計廣場（DDP）舉行的《2026 S/S首爾時裝週》時裝騷和活動，讓戀情傳得更為熱烈。

而在裕陳的每一個IG貼文上，都能看到泰晤是最早留言的，雖然有時只是一張簡單搞怪的照片，但也不禁令人聯想，關係也太曖昧了吧！

對於突然傳出戀愛傳聞，鄭裕陳透過所屬公司MOOD發聲明表示：「針對9月8日部分媒體所報導的鄭裕陳戀愛傳聞，特此澄清並非事實。鄭裕陳與張泰晤先生只是透過Netflix節目《單身即地獄4》結識的親近關係，僅止於此。」





至於張泰晤的經紀公司則表示，這是藝人私事無法回應，讓人認為戀情的傳聞更為撲朔迷離。

本來就是演員的張泰晤，於1994年出生，曾演《戀愛的干預2》、《太宗李芳遠》，更曾拍攝外國影集。

鄭裕陳則是一名網紅舞蹈員，畢業自梨花女子大學，主攻韓國舞蹈，她同時也是一名模特兒，於不少化妝品牌的廣告中也能看到她。

