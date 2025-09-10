斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
《單身即地獄4》最意想不到CP成真？ 鄭裕陳爆戀上張泰晤
韓國節目《單身即地獄》自播出以來就有着高人氣，日前播出第四季中，嘉賓鄭裕陳與張泰晤雖然在節目中沒有交集的愛情線，但日前卻爆出他們在節目結束後相戀，成為第四季中第一對能於現實中發展的戀人。
《單身即地獄4》中張泰晤一心追求最具人氣的女嘉賓李時安，更讓他立下了專一男的形象，不但成為好男人代表，節目結束後，他的IG 追蹤人數甚至升至近百萬；而鄭裕陳雖然和幾位男嘉賓未能發展成情侶，但也因為開朗形象成功圈粉。
其實早於節目播出不久，已經有網友發現兩人的手機殼上有同款貼紙，加上又相約出席《單身即地獄3》嘉賓崔慧善的 YouTube 節目，可見他們的關係不錯。
兩人早前又一起參加首爾東大門設計廣場（DDP）舉行的《2026 S/S首爾時裝週》時裝騷和活動，讓戀情傳得更為熱烈。
而在裕陳的每一個IG貼文上，都能看到泰晤是最早留言的，雖然有時只是一張簡單搞怪的照片，但也不禁令人聯想，關係也太曖昧了吧！
對於突然傳出戀愛傳聞，鄭裕陳透過所屬公司MOOD發聲明表示：「針對9月8日部分媒體所報導的鄭裕陳戀愛傳聞，特此澄清並非事實。鄭裕陳與張泰晤先生只是透過Netflix節目《單身即地獄4》結識的親近關係，僅止於此。」
至於張泰晤的經紀公司則表示，這是藝人私事無法回應，讓人認為戀情的傳聞更為撲朔迷離。
本來就是演員的張泰晤，於1994年出生，曾演《戀愛的干預2》、《太宗李芳遠》，更曾拍攝外國影集。
鄭裕陳則是一名網紅舞蹈員，畢業自梨花女子大學，主攻韓國舞蹈，她同時也是一名模特兒，於不少化妝品牌的廣告中也能看到她。
推薦閱讀:
➤ 許光漢回來了！新任品牌大使、重拾歌手身份，還準備好進軍國際了？
➤ Taylor Swift訂婚了！抱得女神歸的Travis Kelce是誰？
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博
內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱
恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
遭爆已分手9個月！鹿晗疑與關曉彤8年情斷
[NOWnews今日新聞]中國男星鹿晗於2017年高調認愛關曉彤，但不料近期兩人屢傳分手，雖然雙方都未做出回應，但依然猜測不斷。而近日，中國娛樂記者劉大錘突然在直播中爆料，鹿晗與關曉彤已在去年12月分...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 1 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 17 小時前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 22 小時前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 22 小時前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症
想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！Yahoo Food ・ 1 天前