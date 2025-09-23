《單身即地獄4》李時安、金我璘、金珉楔來台灣玩啦！台中閨蜜旅行清單：文世勳燒肉店＋古風庭園茶館

（圖／取自arinin_dd IG）

Netflix現象級戀愛實境秀《單身即地獄》成員間的互動與後續發展一直是粉絲們的熱議焦點，除了前陣子《單身即地獄4》張泰晤、鄭裕這對陳意外情侶誕生！最近第四季的三位女嘉賓也悄悄現身台中並展開一場閨蜜海外旅行，趕快來看看她們去了哪裡？

這次引發粉絲熱烈討論的正是金珉楔、李時安、金我璘三位女神的台中之旅。金我璘在IG上分享來台中享用新開的韓式燒烤餐廳「BAY Korean BBQ Club」，餐廳的幕後推手正是《單身即地獄》第一季中，以專一深情和高超廚藝擄獲觀眾心的男嘉賓文世勳。

廣告 廣告

（圖／取自arinin_dd IG）

從社群上照片可以看到，金我璘與金珉楔享受著韓式燒肉以及各種佳餚，臉上洋溢著度假的輕鬆笑容。第四季成員在節目結束後用行動支持第一季學長的新事業，這份跨越季別的「天堂島義氣」，不僅感動了無數粉絲，也讓文世勳的「BAY Korean BBQ Club」立刻被標註為所有《單身》粉絲來台旅遊的必訪聖地。

（圖／取自arinin_dd IG）

（圖／取自arinin_dd IG）

除了力挺學長，金珉楔、李時安與金我璘也深入體驗了台中的獨特魅力。她們的另一個打卡點則是到充滿禪風與庭園之美的「無為草堂人文茶館」，這個隱藏在都市叢林中的茶館，還是米其林旅遊推薦的寶藏景點，這個景點與熱鬧的燒肉店形成了鮮明對比，古色古香的建築與靜謐的氛圍，完美襯托出女生們的優雅氣質。

（圖／取自arinin_dd IG）

（圖／取自kimminseoll IG）

這趟旅程不僅讓粉絲看到了成員們私底下原來感情如此融洽，也為所有想來台灣旅遊的海外粉絲們或是想去台中玩的人，提供了兩個從時尚美食到文化體驗的完美打卡點。她們的到訪除了為文世勳的燒肉新店帶來了最強宣傳，也讓台中的美好被更多人看見。隨著《單身即地獄》成員彼此的情誼不斷延續，粉絲們也更加期待，未來還會有哪位成員來台灣展開一場全新的冒險？

（圖／取自kimminseoll IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

迪士尼在逃公主本人！徐玄TMA典禮絕美造型封神，韓網友盛讚：美到令人窒息

文具控錢包危險了！銀座百年「itoya伊東屋」快閃信義區，6,800元高端牛皮鉛筆盒首次登台販售

