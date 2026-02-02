《單身即地獄5》崔美娜秀背景超厲害！韓國首位地球小姐冠軍、名媛感穿搭解構

▲ ELLE.com.hk

《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！

《單身即地獄5》海后登場？

Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。

多文化背景出身！

在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。

韓國首位「地球小姐」

崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022 年 11 月代表韓國贏得Miss Earth「地球小姐」選美大賽的世界總冠軍，也是韓國史上第一位贏得此項國際級選美后冠的佳麗。

老錢風名媛感穿搭

崔美娜秀登場時，除了身上的淡黃色連身裙予人耳目一新外，項頸間的VCA頸鏈亦非常亮眼！來自VCA Vintage Alhambra 系列項的頸鏈，包含 10 枚18K黃金配搭虎眼石的四葉幸運圖案，簡約的穿搭來卻氣勢十足。私服造型是走俐落剪裁、低調色系卻充滿細節質感的名媛感路線。

日常造型的崔美娜秀則以同樣簡約但較舒適裝束為主，例如是白色Tee裇配搭街頭風的棒球外套和牛仔褲，以Chanel的鏈帶手袋、手鈪、鋼錶、戒指、單顆鑽石頸鏈等輕珠寶配飾，來展現內斂奢華感。

抹胸tube top展現直角肩身材

要完美駕馭Tube Top一點都不簡單，對身材要求極高的抹胸上衣在崔美娜秀身上非常合適，頸項線條分明之外，更充分展現出她的均稱身材，直角肩表露無遺。抹胸牛仔連身褲配搭牛仔風闊邊帽，營造出一種率性、度假感十足的「野性美」

同樣是度假穿搭，崔美娜秀換上了紫藍色的抹胸連身裙，一頭短髮、把太陽眼鏡架上頭上更顯爽朗率性魅力。連身裙的紫藍色調低調卻不基礎，加上皺褶設計，讓整體造型生色不少，配上簡單的頸鏈，已是讓人聚焦的造型。

華麗宴會穿搭

身為「地球小姐」和韓國小姐的她經常獲邀出席不同活動，宴會的正裝造型更顯她的選美優雅底子。黑色的緞面連身裙以腰間的花卉設計為綴飾，梳起俐落的低髻突出誇張又華麗的耳環，不喧賓奪主又能突出她精緻的臉蛋，恰到好處。

崔美娜秀身材均稱，穿上親膚的緞面連身裙能夠完美展示她的身材，加上剪裁俐落乾淨，材質本身帶有自然光澤，垂墜感極佳，即使設計簡約，也能透過光影變化營造出高級感；孭上Chanel鏈帶手袋，提昇出眾的氣質。

美式休閑穿搭

她的休閒風格圍繞著衣櫃裡的必備單品，例如白色T裇、牛仔褲、恤衫。她尤其偏愛合身但舒適的剪裁，俐落大方，以黑、白、藍、灰等中性色為主，但材質依然講究，符合她quiet luxury的品味。

崔美娜秀偶爾也會走街頭男孩風，球衣Jersey和5分的寬鬆牛仔褲，配搭舒適又方便的tote bag和波鞋，散發出一種在加州生活般的慵懶與活力，又是一種享受生活的effortless chic。

女性化的穿法，崔美娜秀則選擇了大熱的學院風polo裇，配搭浪漫少女感的白色蛋糕裙，以紅色的long champ漁網袋和波鞋貫徹造型，非常適合去郊遊，喝一杯咖啡吃一口bagel，在草地試度過愜意下午。

