單身即地獄5｜崔美娜秀是「女版官熙」？到處留情被封「海后」，背景原來是韓國首位地球小姐冠軍

《單身即地獄5》Netflix韓國火辣話題戀綜，在1月20日開播！養眼嘉賓們全部都出動最強發電攻勢，而且每位嘉賓特別是女生，背景都相當有話題性，一位是「田徑界Karina」、一位跟GD傳過緋聞。其中，一位女嘉賓，崔美娜秀更被封為本季「海后」，而她的背景被網民翻起來，原來是韓國首位「地球小姐」冠軍。
崔美娜秀在《單身即地獄5》一開場就穿起鮮黃色吊帶低胸晚裝亮相，身型高挑加上淡妝自然亮眼的她，馬上引來3位男嘉賓向她示好。崔美娜秀隨後跟宋仲基撞樣的男嘉賓林琇濱到了天堂島過夜，本來以為崔美娜秀會在隨後的環節繼續向林琇濱示好，卻在營火晚會上跟「小奶狗型」的男嘉賓宋承一咬耳朵搞曖昧，而宋承一本身是被另一位女嘉賓鎖定，這場「搶男戲」瞬間在Threads上爆紅，同時惹來脆友指崔美娜秀的行為很「綠茶」。而最新集數裡，主持人Dex說了幾句崔美娜秀的好話後，洪真慶忍不住「反眼」，畫面也在Threads上瘋傳，真慶Onni反應太真實了～
到處留情的崔美娜秀，被脆友指像是第3季的「官熙」一樣，而有趣在於Netflix官方找來官熙與第4季的朴海潾一起看第5季的頭四集。對於崔美娜秀與宋承一的愛情修羅場營火晚會情節，官熙一臉理解地說，「我完全明白」，海潾補刀說，「這是男一明白女一的情況啊！」
成為《單身即地獄5》的「海后」崔美娜秀，現在26歲，出生於澳洲雪梨，並在美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校讀書。九頭身的她，加上樣貌自然高級，在求學時期已經是風雲人物。在節目裡，她說自己在韓國投身美妝Marketing公司擔任實習生。而她早期其實有參加選美，在韓國小姐選拔大會中奪下亞軍，隨後在菲律賓馬尼拉舉行的「地球小姐」國際選美總決賽中勇奪冠軍，是韓國首位「地球小姐」，當時她23歲。有顏值身形、有學歷，又懂得與男嘉賓們互動，難怪在海報裡都看到她站在「C位」，成為節目裡的話題女嘉賓。
