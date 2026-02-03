八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
《單身即地獄5》崔美娜秀魅力來襲！「雙魚情緒 × 牡羊自我」，讓曖昧變危險的高手
文／星座專家沛倢
男人眼中的極致共感，女人眼中的情緒掠奪。在《單身即地獄5》崔美娜秀引起全劇觀眾後座力極強的情緒海嘯。從她的星盤與成長背景一起來看，太陽雙魚+金星牡羊，加上長時間的國外生活經驗，共同形塑出一種完全不照亞洲戀愛腳本走的人格狀態。
太陽雙魚的人本身就對情緒非常敏感。她不靠話術取勝，是靠感覺。她能很快讀到對方此刻在想什麼缺什麼、逞強的地方在哪裡。當她看著某個男嘉賓，眼神裡帶的不是評估，是全然進入當下的陪伴感。當下她是真的在聽在感受對方的情緒。她吸引人的地方常常是在那個交流瞬間，讓人覺得自己被完整接住。
問題在當雙魚的情緒連結建立完成，金星牡羊的能量就會開始浮出來。金星管的是愛情的運作方式，牡羊的核心只有一件事：我自己。金星牡羊的人在感情裡很直接也很自我。喜歡就靠近，有感覺就表達，退燒就抽離。她不太會為了維持關係去調整自己的節奏，也不太習慣把別人的感受放在自己的感覺前面。這讓她的曖昧狀態變得非常危險。因為對方接收到的是雙魚的溫柔、理解與情緒靠近，而她內在運作的卻是牡羊式的自由與主權。
她釣的不是「人」，是那份連結感。這讓男生產生了一種致命的錯覺，以為自己是在她面前最特別的存在。這種落差是「海后感」真正產生的地方。
再加上她從小就在偏歐美的文化環境中成長，感情價值觀裡沒有那麼多亞洲社會習以為常的隱形規則。曖昧等於默認專一、被喜歡就該給交代。她的世界裡感覺本來就是流動的，喜歡同時存在並不等於不道德，沒有立刻選邊站，也不代表欠誰什麼。這讓她看起來很做自己，她不是不知道別人在期待什麼，也許她不覺得自己需要為那些期待負責。她的內在反應其實很一致，牡羊本能地後退，雙魚則開始模糊邊界。之所以能「釣翻全場」是她同時具備了極強的情緒共感能力，與極高的自我主權意識。
當然在女性群體中，她常在女生面前選擇裝沒事，卻在私下轉向男生訴說自己被忽略、被誤解。把衝突留給別人承擔，卻把同情全收進自己手裡。這件事本身就很難不被討厭。
崔美娜秀真正的課題在於「收尾」。
當一個人能輕易引發他人的情緒投入，卻始終以自由為最高優先，關係自然會留下餘震。就算沒有惡意，也沒有蓄意傷人，但她的表達和交流模式，就會讓習慣用關係定義安全感的人感到失衡。
