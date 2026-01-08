《單身即地獄5》1.20火辣上線！男神女神級成員IG整合，「田徑界Karina」金敏智搶先引起討論

Netflix超人氣戀愛實境節目《單身即地獄》第5季強勢來襲，約於1月20日全球開播！最新預告火力全開，尺度再升級：男女嘉賓泳裝緊貼、上裸擁抱，甚至女嘉賓直球問「我能帶兩個男人走嗎？」，主持群洪真慶、李多熙、圭賢、韓海、DEX全體回歸，看著嘉賓們的互動也忍不住直呼「太瘋了」「這季要失控」！

今季嘉賓顏值身材都十分高，預告中不少火藥味對話，而嘉賓們肢體接觸高密度，修羅場預計史上最激烈。粉絲更熱議「今季海王海后大亂鬥」、「主持嚇傻表情包已備好」！

（IG@netflixkr）

《單身即地獄》一如以往都會邀來話題人物來參加，今季未上架經已引起話題的參加者有「田徑界Karina」之稱的金敏智。她在1996年出生，是現役韓國400公尺跨欄國手，身高173cm，不只身材線條fit爆，樣子亦跟女團aespa成員Karina很相似，因而得到「田徑界Karina」之美譽。

IG：@arb0r_day

參加者今年有「GD緋聞女友」金高恩，她在2000年出生，是前足球國手金鉉洙的女兒，於2022年獲得Miss Korea「美」頭銜（亞軍），更在2023年被拍到與GD同場在PSG比賽裡。經理人公司是否認戀情，卻話題十足，今次參加《單身即地獄5》又再掀起話題。

IG：@goxnniee

同樣是選美出身的，有1999年澳洲出生的崔美娜。她精通韓英中三國語言，在美國伊利諾大學傳播學畢業，在2021年Miss Korea獲「善」頭銜（亞軍）、2022年Miss Earth世界冠軍。其混血氣質加上選美體態，被看好成為本季女一。

IG：@minadori222

曾參加《體能之巔》的具敏哲，擁有特戰軍事背景，韓媒指他是海軍特戰隊（UDT）成員，主持亦是第二季參加者的Dex也是UDT一員。具敏哲爆肌身形成為焦點，更在2022年與歌手Jamie傳熱戀，但後來被爆出軌疑雲，感情備受關注。

IG：@hodohodopo

「小狗」型參加者有宋承日，他是現職model，其乾淨俐落的外型加上如小狗般的可愛笑容，在預告中已經迷倒不少少女。暫時他的話題未有以上參加者引起熱討，有待節目播出後他如何引起話題。

IG：@thdtmddlf

《單身即地獄5》今季被指在地獄島會增設更多競爭選擇，在9日8夜的荒島戀愛試煉場，製作人金在元指：「第五季將回歸正統戀愛實境秀最核心的『心動感』，不僅地獄島的選擇變得更多，也會加強嘉賓之間的競爭壓力。」1月20日各位鎖定在Netflix收看《單身即地獄》第五季！

I-DLE舒華迎來26歲生日！在頒獎禮霸氣大嗌「我是誰！」的偶像，分享強心臟的生存法則：努力生活，才會有帥氣的未來

