單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身久了，回頭看才發現以前的自己有多「厲害」。
那種厲害，是超乎常人的容忍力，是解釋一件事可以用上十種方法的耐性，是用十倍力氣去求、去吵、去等一個永遠說「等等」、行動力近零、依賴性卻爆燈的人。
當時，總以為這就是愛：愛就是要包容，愛就是要犧牲，愛就是要將一個人的重量扛在自己心頭。於是，不斷催眠自己，這不是蠢、這不是懶，這只是他需要時間、需要體諒、需要我更多的愛。
但其實，這不過是一場自我消耗的馬拉松。跑得越辛苦，越以為自己偉大。
直到一個人之後，才真正體會到什麼叫「快」。不是行路快、吃飯快，而是人生終於可以按照自己的節奏前行，不用再拖着一架不肯走的車。你不需要解釋，不需要乞求，不需要用十八般武藝去叫醒一個因為貪睡而裝睡的人。
終於我承認，我對「蠢」極度過敏。這裏的蠢，特指那種不思考、不成長、不負責，並將一切依賴在我頭上的態度。對這種人這種事，我的系統會自動排斥，身體會自然響起警號，不是因為高傲，而是因為時間有限，生命可貴。
反而，和朋友相處自在得多。大家各有各生活，彼此尊重，互相慶祝生日，不會苦苦追問「點解你唔陪我？」關係本來就應該如此：輕鬆，愉快，互相交換能量，而不是彼此消耗。
離開一種病態的關係，不是否定愛，而是學習如何真正地愛自己。一個人不是因為不再相信愛，而是更加明白什麼才值得你去愛。
鬆一口氣了，獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。
