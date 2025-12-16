「為什麼我還是單身？」AI整理了這4個問題找出單身的理由，你準備好談戀愛了嗎？

到了大時大節，好多人都會想有個伴侶在身旁一起慶祝節日，又或許是冬季氣溫影響荷爾蒙，令人有著想戀愛的衝動。當你還在想，「「難道我是被月老遺忘了嗎？」思考單身的原因的話，也許AI可以幫忙整理一些問題，讓你思考其實你準備好談戀愛了嗎？

想脫單、找愛情的朋友，也許都會問了塔羅、拜了月老，甚至吃了12粒提子許願，祈望自己可以遇上好姻緣。當你還在問，為什麼我還是單身的時候，AI也許可以幫幫忙去讓你思考這個問題。Der Ting德廷（IG@derting123）分享關於這個問題，他特別問了AI，而得到的回應有以下的4個問題，也許可以思考一下，其實是不是準備好去談戀愛呢？

1. 你願不願意為了一個人調整生活的步伐？

例如說你下班再累也願意回覆他的信息；你周末也可以犧牲自己的me time，陪他一起去做他想做的事情。嗎？

2. 你能不能接愛一個人不完美的樣子？

他偶然會有心情低落、不夠浪漫、不懂你的暗示，甚至是說他可能在工作、在人生當中會遇到很多挫折，你願意接受嗎？

3. 你願意花時間去真正認識一個人嗎？

不只是看外表和條件，而是了解他內心的想法、創傷和過去？

4. 你願不願意在另外一個人面前做真正的自己，展示你的不完美、你的生氣和你的難過嗎？

你願意把自己的脆弱交給另一個人嗎？

當在思考關於單身、未遇到戀愛對象的時候，也許能思考以上的4個問題。談的那場戀愛，不只是偶像劇的那種戀愛，而是很現實很殘酷、很多不完美的戀愛，你準備好去談這場戀愛了嗎？

