單車店違泊故態復萌 申訴專員倡引智能鏡頭助執法

申訴專員提17項建議改善單車違泊問題。

沙田有單車租賃店舖長期把大量單車放置在舖外行人路，致居民出入不便。申訴專員公署調查發現，政府跨部門成立的處理違例停泊單車工作小組就此投訴多次採取行動，其後更劃定違泊黑點和安裝告示牌，惟行動後該地點仍有逾百輛單車違泊。公署表示，香港多處仍有單車違泊問題，提出17項改善建議，包括引入智能鏡頭協助執法。

政府就處理違例停泊單車的問題，相關地區的處理違例停泊單車工作小組內各部門包括民政處、地政處、食環署及運輸署，會因應單車的停泊位置及情況，適時採取聯合行動。申訴專員公署留意到，沙田區有單車租賃店舖長期把大量單車放置在店外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患。申訴人自去年5月向民政總署投訴要求採取跟進行動。但申訴人發現問題並無改善。

公署發現，工作小組確實已就此申訴的涉事地點制訂行動指引處理問題，由去年7月至今年6月進行了6次聯合行動，在現場張貼共近千張法定通知及清理違泊單車。在公署查訊後，今年6月起聯合行動增至每月一次。民政處於8月起，陸續在當區的違泊黑點安裝告示牌，提醒不要違泊單車。公署調查發現，工作小組採取聯合行動前和行動後，涉事地點仍放置逾百輛單車，顯示該處的單車違泊持續嚴重。有關問題只是在部門執法期間獲短暫改善，不久違泊便故態復萌。

申訴專員陳積志認為，香港各處單車違泊問題並未徹底解決。公署對工作小組提出了17項改善建議，包括繼續進行跨部門協作，每月至少一次的大規模聯合行動，適當調整執法策略；研究引入創科智能監察系統，試驗在涉事地點安裝智能鏡頭，利用人工智能辨識違規停泊單車，提升執法成效；涉事地點附近增加或擴闊現有的單車泊車處；研究在單車泊車處採用雙層泊架的可行性；以及加強與當區商戶的溝通及諮詢。

