單車租賃舖阻街持續 相關部門每月僅巡1次 申訴署提17建議
【on.cc東網專訊】沙田區有單車租賃店舖，長期把大量單車放置在店舖外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患，要求相關部門跟進行動。申訴專員陳積志今日(3日)公布，申訴專員公署完成政府就單車租賃店舖違泊單車問題的規管機制的全面調查。留意到申訴人自2024年5月向民政總署投訴，然而，申訴人指問題並無改善，並認為各部門沒有妥善處理單車租賃店舖的違泊情況。聯合行動前和行動後，事涉地點仍然放置逾百輛單車，顯示單車違泊情況確實持續嚴重。有關問題只是在相關部門執法期間得到短暫改善，不久違泊問題便故態復萌。
公署調查發現，工作小組確實就申訴事涉地點制訂行動指引，而各部門按指引的規定採取聯合行動。就申訴人的投訴，2024年7月至2025年6月，進行6次聯合行動，在現場張貼總共近1,000張法定通知及清理違泊單車。工作小組更特別增加於事涉地點聯合行動頻次，自2025年6月起，由平均每兩個月1次增加至每月1次。工作小組亦有制訂違泊黑點，針對違泊嚴重的地點增加聯合行動。民政處更8月起陸續在違泊黑點安裝告示牌，提醒商戶及有關人士不要違規停泊單車。
就單車違泊情況，公署對工作小組提出了17項改善建議包括，繼續進行跨部門協作，緊密監察單車違泊情況；在事涉違泊地點持續執行每月至少一次的大規模聯合行動；考慮由以往每半年加強至每季甚至每月在聯合行動後檢討成效，並在有需要時適當地調整執法策略；在日常巡查中，如發現有嚴重阻礙行人通道或對行人構成危險的情況，考慮即時或至少優先清理違泊的單車。
公署又建議有關部門研究引入創新科技智能監察系統，試驗在事涉地點安裝智能鏡頭，利用人工智能辨識違規停泊單車，提升執法成效；考慮在事涉地點附近增加或擴闊現有的單車泊車處，便利有需要的市民和店舖使用；參考汽車停車場的管理，研究在單車泊車處採用雙層泊架的可行性；以及加強與當區商戶的溝通及諮詢，亦要聽取營運者的意見，研究就違泊情況制訂具體及有效的改善方案。公署的所有建議已得到工作小組接受並落實。
政府就處理違例停泊單車的問題，相關地區的處理違例停泊單車工作小組內各部門包括民政事務總署轄下的分區民政事務處、地政總署轄下的分區地政處、食物環境衞生署及運輸署，會因應單車的停泊位置及情況，根據法例賦予的權力和既定程序，適時採取跨部門聯合行動，清理在政府土地上違泊的單車。如接獲有關單車違泊的投訴，地政處、食環署及運輸署會轉介民政處根據工作小組有關清理違例停泊單車的聯合行動指引處理，由當區民政處統籌工作小組進行聯合行動。
