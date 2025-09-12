鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
單車賽跌向對面車道 28歲男選手當場慘遭輾斃(有片)
馬來西亞浮羅交怡日前舉行一場自行車賽，一名28歲選手突然跌車倒向對面方向車道，恰巧一輛汽車行經，直接將他輾過，男選頭部重創當場死亡。涉事私家車的行車攝錄機將駭人過程拍下。
綜合報道，事發於本月6日上午約8時45分，當日正進行「2025傳奇騎行賽」，28歲譯音「劉名誠」的選手，與一眾參賽者參加68公里單車賽。網上流傳影片顯示，單車比賽隊伍佔據瓜拉姆拉路一邊車道行駛，劉男突然失控跌車，倒向對面車道中，迎面駛來的私家車疑反應不及，直接把他輾過，事發後，私家車隨即將車駛至路旁停下。
警方指事主疑似為閃避其他選手而肇禍
浮羅交怡警區表示，死者為浮羅交怡居民，疑為閃避其他同行的選手，結果失控後跌到對面車道，與汽車迎面相撞，事後因頭部嚴重受創，當場死亡。警方將援引陸路交通法令調查事件。
事發影片於網上曝光後引起網民議論，不少人對死者離世惋惜，亦有網民質疑大會對賽事的安全處理，在狹窄的車道進行單車比賽，卻同時開放對面車道預汽車行駛，對單車選手造成安全隱患。
