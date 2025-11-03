單車違泊｜政府增聯合執法 單車店疑故態復萌 申訴署促各部門認真解決問題｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】申訴專員公署留意到，沙田有單車租賃店鋪長期把大量單車放在店鋪外的行人通道，違泊問題嚴重，於是就政府的規管機制展開調查。公署完成調查發現，單車違泊的問題只是在相關部門執法期間得到短暫改善，不久便故態復萌。公署建議政府繼續進行跨部門協作，緊密監察單車違泊情況，並每月至少一次採取大規模聯合行動等。

政府不同部門會就處理違例停泊單車的問題，採取聯合行動，適時執法並清理違泊的單車。涉及部門包括民政處、地政處、食環署及運輸署。就申訴人的投訴，由去年 7 月至今年 6 月，工作小組進行了 6 次聯合行動，在現場張貼總共近千張法定通知及清理違泊單車。公署展開調查後，工作小組增加聯合行動的次數，自今年 6 月起，由平均每兩個月一次增加至每月一次。

聯合行動前後 涉事地點仍放逾百單車

然而，公署調查發現，在工作小組採取聯合行動前和行動後，涉事地點仍然放置逾百輛單車，顯示該處的單車違泊情況確實持續嚴重。有關問題只是在相關部門執法期間得到短暫改善，不久違泊問題便故態復萌。

公署認為，香港各處單車違泊問題並未徹底解決，各部門應落實跨部門協作的精神，以認真和真正解決單車違泊問題為共同目標。公署對工作小組提出了 17 項改善建議，包括繼續進行跨部門協作，緊密監察單車違泊情況，每月至少一次採取大規模聯合行動。此外，公署建議在日常巡查中，如發現有嚴重阻礙行人通道或對行人構成危險的情況，考慮即時或至少優先清理違泊的單車。