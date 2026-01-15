嗆川普遭停職 美國聯合汽車工會力挺福特工人

（法新社紐約14日電） 美國總統川普昨天在密西根州參訪汽車工廠時，對一名嗆聲的福特（Ford）工人比出不雅手勢並爆粗口。聯合汽車工會（UAW）今天表示，這名員工已遭停職處分。

根據一段廣為流傳的影片，川普昨天赴密西根州迪爾伯恩（Dearborn）參訪福特F-150工廠，面對嗆聲員工的噓聲與叫囂，川普神情嚴厲，回嗆幾句難聽話，隨後豎起中指。

美國媒體報導，這名員工疑似對著川普大喊「戀童癖保護者」，似乎是在指控他包庇已故性罪犯金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。川普與艾普斯坦曾是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦對仲介賣淫指控認罪前就與對方斷絕往來。

廣告 廣告

聯合汽車工會證實這名員工已遭停職，並表示將為其工作權益奮戰。

聯合汽車工會福特部門主任狄克森（Laura Dickerson）在聲明中說：「迪爾伯恩車廠的這名汽車工人，是UAW這個強大且具戰鬥力工會引以為傲的成員。」

狄克森說：「他相信言論自由，這是我們全心擁護的原則，我們將與工會成員站在一起，保護他們在工作中的發聲權。」

聲明補充說，聯合汽車工會「將確保我們的會員獲得所有協商合約條款所保障的完整工作權益」。

聯合汽車工會表示：「勞工絕不應遭受任何人粗鄙語言或行為對待，包括美國總統在內在內。」

福特執行董事長比爾．福特（Bill Ford）受訪時說，這起事件令人遺憾，也讓他相當尷尬。

但他說：「在整整一小時的行程中，這個小插曲只占了6秒，整趟參訪都很順利。我想他（川普）很享受，我們也是。」

媒體報導指出，涉事員工是40歲的薩布拉（TJ Sabula），法新社記者試圖與他聯繫，但未立即獲得回應。

薩布拉向「華盛頓郵報」（Washington Post）證實，他確實是在表達對艾普斯坦醜聞的憤怒，還說自己對工作前途感到憂心，但絕不後悔這麼做。

薩布拉對華郵說：「我不認為人會經常受到命運眷顧，但當機會來臨時，就該好好把握。我想我今天做到了。」

川普過去偶爾會在公開場合講髒話，以強調立場或回應批評與對峙。

截至今天中午，以「TJ薩布拉是愛國者！！」為名的GoFundMe募款活動已募得超過33萬5000美元（約新台幣1057萬元）。（編譯：劉文瑜）