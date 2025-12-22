嘉士伯亞洲與美團深化策略夥伴關係 首推「黑珍珠餐廳指南」臻選餐飲系列

由高端餐飲延伸至即時零售，為亞洲市場帶來更無縫的優質啤酒體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月22日 - 嘉士伯亞洲與全球領先的即時電商平台美團深化合作，首度攜手其旗下中國餐飲權威指南「黑珍珠餐廳指南」，推出業界首個融合高端餐飲與數碼平台的嶄新計劃。是次合作標誌著嘉士伯在數碼創新及貫通線上線下（O2O）策略上再進一步，持續推動品牌高端化發展。





嘉士伯亞洲與美團透過與「黑珍珠餐廳指南」的合作，進一步提升策略夥伴關係， 推動亞洲市場高端化發展



是次合作亮點之一為雙方打造的「嘉士伯品鑑地圖」，已正式登上大眾點評「必吃榜」。消費者可於精選餐廳中堂食，或透過即時送遞享用嘉士伯全線啤酒產品，讓精緻餐飲體驗由餐桌延伸至日常生活，實現無縫連接。



嘉士伯亞洲憑藉美團於數碼技術、即時零售網絡與消費者洞察能力的優勢，推出更即時、場景化的餐酒配搭體驗，並透過即時送遞服務、個性化營銷活動，以及按消費喜好制定的產品組合，全方位滿足現今消費者的多元需求。



嘉士伯亞洲區商業副總裁 Arindam Varanasi 表示：「今次與美團及其『黑珍珠餐廳指南』的合作不僅是一次推廣活動，更體現雙方以彼此的品牌價值為基礎，深化夥伴關係的主張。是次合作展現協作的力量，將我們的釀造技術、研發實力，與中國最具聲望的餐飲指南及其最大的生活平台相互結合。我們將攜手塑造高端消費新標準，為消費者創造無可比擬的價值。」



臻選餐飲配搭 昇華高端品牌體驗



隨著與美團旗下「黑珍珠餐廳指南」的合作正式展開，嘉士伯正於中國內地主要城市，包括北京、深圳及廣州，推出一系列臻選餐飲體驗，進一步推動啤酒融入高端餐飲，並計劃把相關體驗推廣至香港、新加坡、澳門及馬來西亞市場。





在與美團「黑珍珠餐廳指南」的合作框架下，嘉士伯首席釀酒師 Zoran Gojkovic 到訪大眾點評「必吃榜」餐廳



為慶祝今次合作啟動，嘉士伯首席釀酒師 Zoran Gojkovic 親赴中國內地，聯同多位星級主廚設計一系列獨家美酒佳餚菜單。由躍·Yue 現代粵菜料理、深圳鵬瑞萊佛士酒店·雲璟，以至北京的 1996 川菜·主廚餐廳，各餐廳均以創新菜餚配搭嘉士伯啤酒，為賓客帶來嶄新品嚐視角，細味啤酒風味的多重層次。



今次的菜單不單彰顯了「黑珍珠餐廳指南」精選餐廳的匠心技藝與飲食文化傳承，亦讓賓客品嚐到嘉士伯高端啤酒Alchemy系列的三款特色之作：嘉士伯·明曜（Wheat Lager）、嘉士伯·瑰曜（Vinous Beer） 和嘉士伯·红曜（The Rubedo）。該系列源自嘉士伯實驗室的精心研發，充分展現啤酒風味的無限可能。嘉士伯實驗室匯聚過百名科學家，作為品牌創新的核心，不僅致力於釀造更優質的啤酒，更希望以科技創新「釀造」更美好的世界。從1909年發明酸鹼值（pH值）、到 2022年憑開發點擊化學而獲諾貝爾獎肯定，以至為未來世代培育具更高氣候適應力的農作物品種，嘉士伯持續拓展科學與可持續發展的界限。



讓啤酒成為餐桌日常 解鎖「必吃榜」餐酒搭配新體驗



延續「黑珍珠餐廳指南」對品質與風味的極致追求，嘉士伯與美團正透過2025年大眾點評「必吃榜」，把頂級啤酒體驗融入日常餐飲之中。活動將率先於佛山和北京多間人氣餐廳推出，無論是輕鬆小酌或慶典歡聚，嘉士伯全系列產品都能成為聚餐焦點。



嘉士伯全線啤酒產品將進駐多間熱門餐廳，使啤酒融入地道飲食文化。無論是經典的嘉士伯啤酒、口感清爽的拉格 (Lager)，還是層次豐富的Alchemy系列，皆可配合不同菜式與聚餐時刻，細味嘉士伯的精湛釀造工藝。今次合作將高端餐飲與日常拉近，讓消費者嘗試多種啤酒風格，為每一頓飯局添上值得回味的微醺時光。



透過數碼創新 開啟啤酒新潮流



嘉士伯與美團的合作亦超越傳統分銷模式，更著眼於推動智能化、以數據驅動的啤酒體驗。借助美團完善的生態體系，包括即時零售及及一系列啤酒主題體驗，嘉士伯正開拓一個貫通線上線下的全新模式。



面對市場加速數碼化的趨勢，今次合作進一步突顯嘉士伯的品牌定位，亦為美團帶來新機遇，透過專業啤酒知識與高端體驗，豐富平台的生活服務。通過即時數據分析與行為洞察，更能準確掌握消費者的需求，配合時機推介更合適的產品，度身訂造啤酒體驗，為日常增添更多驚喜。



今次的旗艦項目是嘉士伯亞洲推進數碼化計劃的重要里程碑，展現嘉士伯的釀造工藝與美團的創新平台相互結合的共同願景，創造更多優質的啤酒體驗。嘉士伯與美團正攜手為亞洲市場推動更個性化、更便捷、並更具品味的行業標準。

關於嘉士伯亞洲

嘉士伯集團由釀酒師 J.C. 雅各布森於1847年創立，是全球領先的啤酒集團之一，擁有豐富多元的啤酒及其他飲品品牌組合。集團擁有超過37,000名員工，業務遍及125個市場，始終以「為更美好的今天和明天釀造」為使命。秉持負責任、可持續的經營方式踐行這一使命，並持續為股東與社會創造價值。



嘉士伯亞洲是一個充滿活力且多元化的區域市場，涵蓋8個運營市場：柬埔寨、中國、香港特別行政區、老撾、馬來西亞、緬甸、新加坡及越南。我們在亞洲市場共擁有34家啤酒廠和約12,000名員工。亞洲區域辦事處設立於香港。







