嘉士伯香港推出無或低酒精啤酒及非酒精類別系列 新一年盡情乾杯

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月16日 - 嘉士伯香港拓展全新無或低酒精啤酒及非酒精類別系列，為「理性飲酒」增添更多玩味選擇。本系列將由明年一月登場，呼應節慶聚會氣氛及「無酒精一月」（Dry January）的來臨，帶來清新有層次的暢飲新體驗。





嘉士伯香港推出無或低酒精啤酒及非酒精類別系列迎接新一年，掀起「理性飲酒」新風潮。



旗艦產品零度嘉士伯作為本系列的核心，集合零酒精、零糖分及低卡路里於一身，同時完美保留醇厚口感，非常適合追求均衡生活與理性慶祝的消費者，為「理性飲酒」定下了新標準。貫徹「Alcohol Free; Not Flavor Free」的口號，嘉士伯無或低酒精啤酒及非酒精類別系列完美演繹了優質的啤酒享受，絕不取決於酒精含量。



嘉士伯香港為「理性飲酒」乾杯



隨著香港人，尤其年輕新世代，愈來愈重視健康，同時追求更具多元化的飲酒選擇。無論是節日盛宴、運動後放鬆，或朋友聚會都能舉杯暢飲。





作為無或低酒精啤酒系列的核心，旗艦產品零度嘉士伯定義了「理性飲酒」的新標準。



本系列加入多款首度登場產品：





Poretti 無酒精啤酒 ，榮獲意大利「Elected Product of the Year 2025」（無酒精啤酒類別）殊榮 ，由嚴選四種優質啤酒花精心釀造，口感細膩柔滑

Erdinger無酒精啤酒 ，酒精濃度少於0.5%，層次感十足、辛辣麥芽與焦糖甜香交織出濃厚小麥風味，並帶出淡淡果香與微酸風味

系列同時集合多款深受歡迎的經典之選，當中包括以獨特釀造工藝打造、透過溫和蒸發方式去除酒精濃度，並保留啤酒一貫的醇厚風味與清爽口感的零度嘉士伯、少爺無酒精啤酒Zero、少爺再來啤酒、Tetley's經典甘醇啤酒，以及以全新形象亮相的樂怡仙地JOLLY SHANDY – 檸檬味。



是次系列亦是嘉士伯香港自九月與少爺啤酒廠合作、成為其於香港及澳門全線啤酒及即飲飲品的獨家銷售夥伴後，迎來首個「無酒精一月」。配合嘉士伯香港覆蓋廣泛的分銷網絡，少爺啤屢獲殊榮的精釀啤酒將走進更多人日常，讓大眾輕鬆享受本地精釀魅力。



嘉士伯香港及台灣董事總經理Nathaniel Moxom表示：「『理性飲酒』不應該是限制，而是更懂得享受生活的方式。今次推出的無或低酒精啤酒及非酒精類別系列，更貼合現代生活節奏，讓大家在不同場合都可以自在舉杯，輕鬆享受飲酒時光。」



探索非酒精類別的全新風味



嘉士伯香港同時在非酒精類別系列注入全新活力，透過嚴選優質食材，萃取最純粹的天然風味，帶來一系列高級調酒基底及非酒精飲品，帶來啤酒以外的多元選擇。無論是單獨享用，還是用來調製無酒精雞尾酒，都能為日常小酌增添驚喜。系列亮點包括：





來自London Essence的高級混調飲品，包括印度湯力水、梳打水及清爽薑味汽水，為調酒及無酒精特飲帶來更多變化

少爺啤HIGHERTHAN 0% 鹹檸電解質梳打是全港首創加入電解質的鹹檸梳打，靈感源自香港人至愛的「鹹檸七」，酸爽檸檬口感清爽解渴，重塑現代補水體驗



獨家購物禮遇 邊飲邊賞



嘉士伯香港將於一月期間推出一系列零售及餐飲推廣活動。顧客於惠康、百佳、city'super、HKTVmall 等超市購買嘉士伯產品，即享指定優惠及限量禮品。凡於指定商戶或網購平台購買一定數量的零度嘉士伯，即可獲贈零度嘉士伯鞋袋乙個。指定city'super 將設有試飲攤位，讓顧客即場品嚐零度嘉士伯、 Poretti無酒精啤酒及 Erdinger無酒精啤酒 。



此外，foodpanda由一月起一連六個星期特設專區，一次過匯聚無或低酒精啤酒及非酒精類別系列，讓顧客輕鬆選購。合作餐廳品牌亦會同步推出外賣自取折扣及推廣優惠，讓「理性飲酒」融入每天生活。



全港近70間酒吧及餐廳將於一月推出印章收集計劃，顧客每次購買一瓶零度嘉士伯即可獲得一個印章，集滿四個即可換領限量版零度嘉士伯鞋袋乙個，數量有限，送完即止。





關於嘉士伯啤酒廠香港有限公司

嘉士伯集團是全球領先的啤酒釀造集團之一，於全球擁有逾不同的啤酒和其他飲料產品品牌。集團旗艦產品是世界上最知名的國際啤酒品牌之 - 嘉士伯（Carlsberg）。嘉士伯啤酒廠香港有限公司旗下的啤酒包括嘉士伯啤酒（Carlsberg）、1664 、Somersby 、獅威（SKOL）。



嘉士伯集團在全球僱用超過 37,000 名員工，產品亦銷售至全球超過 150 個不同市場。 嘉士伯擁有 178 年悠久歷史，秉持創新精神、好奇心及持續進步的承諾，致力於「釀造更美好的今天與明天」，不斷提升產品並推動可持續發展。



