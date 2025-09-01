CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
嘉士伯獲少爺啤酒廠授港澳獨家分銷權！雙贏局面？香港精釀啤酒品牌面臨更大生存壓力
這消息在業界引起了軒然大波，也不讓人禁思考，在這樣的合作背景下，香港高級精釀啤酒品牌的發展之路將會如何呢？
嘉士伯獲少爺啤酒廠授港澳獨家分銷權！「嘉士伯啤酒廠香港有限公司」宣布與香港高級精釀啤酒品牌「少爺啤酒廠」建立策略性合作關係。自2025年9月1日起，嘉士伯啤酒廠將全面負責少爺啤酒在香港及澳門的分銷及銷售。這消息在業界引起了軒然大波，也不讓人禁思考，在這樣的合作背景下，香港高級精釀啤酒品牌的發展之路將會如何呢？
少爺啤創立於香港，憑藉大膽創新的風味、可持續釀造理念以及一群忠實的支持者，在香港甚至國際上都享有盛譽。其產品從經典啤酒到創意季節限定系列，始終堅持品質與創意，如將鹹青檸、柚子氈酒、麻辣香料等本土風味融入雞尾酒產品中，深受品味人士喜愛。
雙贏局面 產品由原班人馬製作
在商業社會中，企業間的合作與合併屢見不鮮，商業巨擘收購小型精釀啤酒品牌也並非個例。就在 2024 年，嘉士伯收購了丹麥傳奇啤酒品牌 Mikkeller HQ的20% 股份，Mikkeller HQ立即就可以增加其在丹麥的啤酒供應量，讓更多人認識它們家的精釀啤酒。此次嘉士伯獲得少爺啤酒廠在港澳的獨家分銷權，在銷售策略上進行了全新佈局，至於產品則依然由少爺啤酒廠原班人馬繼續製作，這樣的合作模式既為少爺啤酒廠帶來更多機會和曝光，增加品牌知名度和忠誠度，又避免了消費者對因與商業啤酒品牌合作而導致產品質素下降的疑慮，看似是一個雙贏局面。不過計劃再好，還是要看執行好不好，且先看看嘉士伯及少爺啤兩邊高層的說法：
我們非常高興能與本地精釀的代表品牌少爺啤合作，進一步拓展我們在香港及澳門的產品陣容。這次合作不僅完善了我們的高端產品線，更深化了與本地社群的聯繫。我們將透過廣泛的分銷網絡，為消費者帶來更多選擇，提升區域內高端啤酒市場的體驗。嘉士伯香港及台灣董事總經理 Nathaniel Moxom
我們一直以深耕本土為榮，這次合作亦完美契合品牌的願景與承諾，我們將繼續致力為港澳消費者帶來高質素的本地精釀。對重視品質、便利及真實體驗的消費者而言，這無疑是雙贏之舉。少爺啤酒廠非執行董事兼拓維集團首席運營官 Angad Banga JP
嘉士伯方面表示，亞洲是集團業務增長的重要基石。此次戰略性合作不僅能擴展嘉士伯的高端產品組合，呼應集團「驅動創新、嘉速增長」策略，持續提升亞洲區内的銷量與業績，也為少爺啤在港澳市場的發展開闢新機遇，讓更多消費者能品嘗到屢獲殊榮的產品。
小型獨立精釀啤酒品牌 競爭更激烈
接下來，嘉士伯與少爺啤聯手的銷售策略當然仍未公佈，但可以預計將會在更多高端場所提供產品，包括知名酒店、高級會所、人氣餐廳及酒吧等，也許亦會進駐更多特色商店及高級超市。這合作對於香港本土精釀啤酒品牌的發展而言，是個複雜的信號。少爺啤一方面借助嘉士伯強大的分銷網絡，有望突破以往的市場局限，獲得更廣泛的市場覆蓋和消費者認可，這或許能為其他本土精釀品牌提供一種發展思路，通過與大型企業合作來提升自身能見度。另一方面，隨著大型企業在精釀啤酒領域的佈局加深，市場競爭格局難免發生變化，小型獨立精釀啤酒品牌可能面臨更大的生存壓力，資源、渠道等方面的競爭將更加激烈。
香港精釀啤酒品牌在未來的發展中，或者需要更加注重塑造自身特色和建立品牌忠誠度，才能在不斷變化的市場環境中立足。究竟這一合作會為香港精釀啤酒市場帶來怎樣深遠的影響，還有待時間的檢驗。
