嘉應制藥：百年客藥(Hakka Medicine)的產業化新路徑
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 近日，被譽為「世界客都」的廣東梅州迎來了一場舉世矚目的盛會——第七屆世界客商大會。在這場全球客商矚目的盛會上，廣東嘉應制藥股份有限公司攜「雙料喉風散」、「固精參茸丸」、「龍腦膏」等明星產品精彩亮相，向世界展示了客家醫藥的獨特魅力。
在全球化浪潮下，中醫藥作為中華文明的千年智慧結晶，正以其獨特的理論體系與實踐價值在全球璀璨綻放。在這一進程中，植根於中國嶺南客家文化沃土的嘉應製藥，以傳承創新客家醫藥為己任，成為展現中華優秀傳統文化生命力的生動註腳。
嘉應制藥以「守正創新」的發展理念，讓古老的客家醫藥在新時代煥發生機。作為客家醫藥文化的當代傳承者與創新者，嘉應制藥不僅守護著一方百姓的健康福祉，更以民族品牌的責任擔當，推動客家醫藥這一特色文化IP走向世界，為構建人類衛生健康共同體貢獻「中國處方」的獨特力量，彰顯了中醫藥文化在全球化背景下的時代價值與文化自信。
歷史傳承：從民間驗方到上市公司
嘉應制藥的前身是一家國營企業廣東省梅州制藥廠，其歷史可追溯至清朝雍正年間（1732年）的民間驗方。公司核心產品雙料喉風散源自廣東梅州客家人鄭蘭甫創制的驗方，歷經近300年臨床驗證，企業旗下多個品種均為客藥的典型代表。2007年12月，公司在深圳證券交易所成功上市，成為廣東省梅州市唯一的醫藥上市企業。
2024年8月，公司新任董事長李能提出「4+4戰略」：價值重塑、業務重塑、組織重塑、精神重塑，推動企業向品牌化、產業化、國際化醫藥企業轉型。這一戰略轉變標志著嘉應制藥從單純依靠傳統客藥的傳承，轉向主動尋求客藥產業化的創新路徑。
技術創新：客藥現代化的關鍵突破
在客藥產業化過程中，技術創新是核心驅動力。嘉應制藥通過多種技術手段，實現了傳統檢驗方向現代藥品的轉化。
「雙料喉風散」的現代化之路是公司技術創新的典型案例。新中國成立後，梅州制藥廠在原配方中加入名貴的珍珠、牛黃，更名為：雙料喉風散。改革開放初期，產品從傳統瓶裝散劑改良為便攜式噴劑，提升了用戶的體驗感。近年來，公司還對雙料喉風散包裝盒外觀煥新，增加了客家傳統圍龍屋元素，進一步提升了產品形象。
在原料端，嘉應制藥投資冰片基地，實現天然冰片產地直供，為客藥產業化提供了穩定的原料保障。
新藥研發方面，嘉應制藥采取「自主研發+合作開發」的雙輪驅動模式。2025年5月，嘉應制藥與湖南中醫藥大學簽署協議，共同開發中藥創新藥「蠲痺歷節清顆粒」，針對類風濕關節炎等風濕類疾病。
產業鏈整合：從種植到銷售的閉環體系
嘉應制藥正通過產業投資構建「種植—研發—生產—銷售—文化推廣」的客藥產業鏈閉環，以提升產業價值和市場競爭力。
上游種植環節，公司采用「企業+基地+農戶」的模式，引導農民種植梅片樹等道地藥材。目前，梅片樹自有基地種植面積達5000畝，同時通過保底收購和技術支持帶動農戶參與種植，形成了良好的產業生態。
中游生產環節，公司擁有梅州和湖南兩大現代化生產基地，形成「醫藥+大健康+高端制造」的多元化業務佈局。
下游銷售環節，2024年下半年，嘉應制藥全力進軍藥店市場，快速實現了對全國超過30萬家藥店的鋪貨上架，醫院端產品覆蓋率也顯著提升。整個渠道端重新煥發生機。
國際化戰略：從香港跳板到東南亞市場
雙料喉風散作為公司國際化先行產品，歷來是海外僑胞饋贈親朋的熱門選擇。1987年，雙料喉風散該已進入國際市場，歐美、日本、東南亞及中國港澳地區等十四個國家和地區的客商與梅州制藥廠簽訂了供銷合同，2025年，嘉應制藥「雙料喉風散」正式出口至中國香港地區，並已獲得香港中成藥注冊證書。雙料喉風散的國際化，成為客家傳統中成藥國際化的最新案例。
公司還積極參與粵港澳大灣區中醫藥客藥高地建設，2025年9月亮相粵港澳大灣區老字號（文化）博覽會。嘉應制藥的「客藥」出海國際化戰略，以香港為跳板逐步拓展東南亞市場。2025年公司在香港新設全資子公司：嘉應國際集團有限公司，定位中藥材及中成藥國際貿易平台，這標志著客藥國際化邁出實質性步伐。
文化賦能：客藥品牌價值提升
作為中國客藥產業化的代表性企業，嘉應制藥正通過文化賦能提升客藥品牌價值，將傳統驗方與現代科技相結合，打造具有國際影響力的客藥品牌。
「客藥在嘉應，嘉應好客藥」是公司的核心品牌定位，強調客家中藥「客家」的人文屬性，公司通過客藥品牌煥新、客藥故事挖掘和客藥文化推廣，將客藥文化融入產品價值和企業價值之中。
從清朝雍正年間的民間驗方到現代上市公司，嘉應制藥的百年發展歷程印證了客藥的深厚底蘊和廣闊前景。在「4+4戰略」引領下，公司正通過技術創新、產業鏈整合和國際化佈局，走出一條獨具特色的客藥產業化之路，讓傳統中藥智慧在新時代煥發新生。
